Reforço das forças de segurança garantiu tranquilidade durante feriado da Páscoa

O município de Mucajaí vivenciou um fim de semana de festa com segurança e tranquilidade. Entre sexta-feira, 18, e domingo, 20, milhares de pessoas participaram da programação local, que transcorreu sem ocorrências registradas relacionadas ao evento na PCRR (Polícia Civil de Roraima). A atuação conjunta das forças de segurança pública garantiu a ordem e a integridade dos participantes durante toda a programação.

Ao longo do festejo, que contou com uma extensa programação para públicos diversos, o Governo de Roraima reforçou o policiamento que envolveu a PCRR, PMRR (Polícia Militar de Roraima) e Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima).

No âmbito da Polícia Civil, o reforço foi coordenado pelo DPJI (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), cujas ações foram presididas pelo delegado Márcio Amorim. Equipes das delegacias dos municípios vizinhos e do GRT (Grupo de Resposta Tática) foram mobilizadas para apoiar a Delegacia de Mucajaí, garantindo atuação preventiva e eficaz.

Para o diretor, o balanço positivo é resultado do trabalho preventivo e do reforço policial de todas as instituições.

Segundo o delegado titular do município, Trajano Júnior, durante o período foram registrados apenas sete boletins de ocorrência. Desses, dois resultaram na instauração de inquéritos policiais – um por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo – e dois em APFs (autos de prisão em flagrante), sendo um por destruição, subtração ou ocultação de cadáver, e outro por receptação de um veículo furtado em Manacapuru (AM), apreendido pela Polícia Militar.

“Foi um evento com grande público, mas conseguimos manter a ordem e a tranquilidade. As ocorrências que registramos não tiveram nenhuma ligação com a programação festiva”, explicou o delegado.

Para garantir esse resultado, o diretor do DPJI, delegado Márcio Amorim, coordenou um plano de reforço com o envio de equipes de outras unidades do interior.

“Atuamos de forma integrada com outras forças de segurança e, também com apoio de policiais das delegacias vizinhas, reforçando a presença policial e garantindo uma atuação rápida e eficaz. Isso fez toda a diferença na segurança do evento”, destacou Amorim.

