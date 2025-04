Zélio Mota assume Procon Boa Vista

Foto: Divulgação



O advogado Zélio Mota assumiu o comando da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor (Procon Boa Vista). O convite foi feito pelo prefeito Arthur Henrique (MDB).

Mota já ocupou a cadeira de vereador da capital em duas oportunidades. Ele foi líder do Executivo na Câmara durante a gestão da ex-prefeita Teresa Surita (MDB), bem como do prefeito Arthur entre os anos de 2017 a 2020 e 2022 a 2024.

Como parlamentar, Zélio ainda foi integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Assuntos Indígenas e Segurança Urbana. Candidato a vereador nas últimas duas eleições, ele teve uma votação expressiva, ficando como suplente do MDB.

“Assumo essa missão com o propósito de contribuir com uma gestão inovadora eficiente e sensível às necessidades dos moradores de Boa Vista. Sempre em alinhamento com os princípios da transparência, do respeito e da justiça social”, disse Zélio.

Com experiência em gestão pública, Zélio também já ocupou o cargo de secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Uiramutã, Norte de Roraima, e de superintendente de Assuntos Indígenas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Boa Vista.

O novo secretário possui extensão universitária em Liderança Executiva no Desenvolvimento da Primeira Infância pela Universidade Harvard (EUA), MBA em Gestão Pública pela Unopar (Universidade Norte do Paraná), além disso, é técnico industrial da Construção Civil (área de Edificações) e pós-graduando em Direito do Consumidor pela PUC-Rio

Zélio também é procurador jurídico da Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima (Omer).

Fonte: Da Redação