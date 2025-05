Saldo de empregos de Santa Catarina é o terceiro melhor do país

Foto: Marco Favero/ Arquivo / SECOM

Santa Catarina teve o terceiro melhor saldo de empregos do país no mês de março, com 9.841 novas vagas, conforme dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira, dia 30. Junto com São Paulo e Minas Gerais, os três estados totalizaram um saldo de 62.874 empregos formais, o que corresponde a 88% do saldo Brasil, que foi de 71.576. Além disso, os resultados acumulados no primeiro trimestre de 2025 em Santa Catarina registraram 63,5 mil novos empregos, o terceiro maior patamar de saldo na série histórica.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, reforçou o compromisso do Estado com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. “Temos esse números que mantêm Santa Catarina como referência nacional graças ao talento e à dedicação do nosso povo, o catarinense gosta de trabalhar. Resultado também dos esforços do Estado para termos um ambiente seguro para os negócios e com apoio aos empreendedores catarinenses”, ressaltou.

O secretário de Estado do Planejamento, Edgard Usuy, também afirmou que o resultado chega em data oportuna. “Neste Dia do Trabalhador, comemoramos as conquistas conjuntas de um povo que empreende, investe, trabalha para construir um lugar verdadeiramente bom para se viver”. Ele ressalta a empregabilidade no setor da Indústria de Transformação catarinense. “Nesse segmento, a cada quatro vagas criadas no Brasil uma é em solo catarinense. 26,08% dos novos empregos da indústria nacional foi no nosso estado. As evidências demonstram que estamos fazendo nosso trabalho enquanto governo do estado tem surtido efeito e enquanto cidadãos e que as políticas públicas que impactam o mercado de trabalho estão bem endereçadas”, afirmou Usuy.

O secretário da Seplan se refere ao saldo de 3.328 novos postos de trabalho na Indústria de Transformação, diante um saldo total brasileiro de 12.025 novas vagas criadas. Ele ressalta, ainda, que os melhores resultados dentro desse segmento foram da Fabricação de produtos alimentícios e da Fabricação de máquinas e equipamentos.

Serviços apresentou outro resultado memorável no grande grupamento de atividades, com a abertura de 5.165 novas vagas formais. No setor, os melhores saldos ocorreram no segmento da Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Também se destacaram os resultados da Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.

Liderança catarinense no Sul do país

Ainda de acordo com os dados divulgados, Santa Catarina liderou o saldo de empregos no Sul do país. O estado teve o saldo de 9.841 novas vagas de emprego, enquanto o Rio Grande do Sul teve 8.960, e o Paraná 5.752.

Conforme anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a média brasileira do mês de março teve um declínio em relação a março de 2024. Isso se deveu ao feriado ampliado de Carnaval, que esse ano ocorreu no mês de março. Diante de um saldo brasileiro 70,83% menor, Santa Catarina registrou um saldo 31,10% menor em relação ao mesmo período comparativo. Ou seja, mesmo diante de um contexto adverso à abertura de novas vagas, SC apresentou um desempenho relativamente melhor do que a média nacional.

“Os resultados indicam que, apesar da retração, o estado conseguiu mitigar parcialmente os efeitos negativos observados em nível nacional e apresentar bons indicadores, mesmo possuindo uma população bem abaixo dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que figuraram em primeiro e segundo lugar”, afirmou a diretora de Políticas Públicas da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), Larissa Borges. Cabe ressaltar, ainda, que o saldo de março de 2025 foi o quarto maior saldo do mês correspondente, desde o início da série histórica iniciada em 2004.

As atualizações correspondem aos dados de março de 2025. O levantamento foi feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que gera as estatísticas do emprego formal. As informações são captadas dos sistemas eSocial, Caged, e Empregador Web, sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.

Acesse os informativos mensais de emprego elaborados pela Seplan, com base nos dados oficiais: https://www.seplan.sc.gov.br/indicadores-e-boletins-economicos/

