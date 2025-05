Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Sexta (02/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 02/05/2025 e que horas começam os filmes de hoje.

Sexta-feira, 02/05/2025 na TV Globo: Sessão da Tarde traz ação com “Velozes e Furiosos 4” e Corujão exibe drama nacional com “Simonal”

A programação da TV Globo nesta sexta-feira, 2 de maio de 2025, promete muita emoção e entretenimento para os telespectadores. Dois filmes imperdíveis serão exibidos: um sucesso de bilheteria internacional na Sessão da Tarde e uma cinebiografia nacional emocionante no Corujão I.

Sessão da Tarde – Velozes e Furiosos 4

Horário: Após a novela “Mulheres de Areia”

Após a novela “Mulheres de Areia” Título Original: Fast & Furious

Fast & Furious País de Origem: EUA

EUA Ano: 2009

2009 Direção: Justin Lin

Justin Lin Elenco: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kang, Gal Gadot

Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kang, Gal Gadot Gênero: Ação

O quarto filme da franquia Velozes e Furiosos marca o reencontro entre os personagens Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker). Após saber que sua amada Letty (Michelle Rodriguez) foi assassinada, Toretto retorna a Los Angeles decidido a encontrar o responsável. Ele acaba unindo forças com Brian, agora agente do FBI, em uma missão infiltrada no mundo do tráfico e das corridas clandestinas. Muita velocidade, perseguições e cenas eletrizantes estão garantidas.

Corujão I – Simonal

Horário: Madrugada de sexta para sábado

Madrugada de sexta para sábado Título Original: Simonal

Simonal País de Origem: Brasil

Brasil Ano: 2018

2018 Direção: Leonardo Domingues

Leonardo Domingues Elenco: Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Caco Ciocler, Leandro Hassum, Mariana Lima

Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Caco Ciocler, Leandro Hassum, Mariana Lima Gênero: Drama

A cinebiografia retrata a vida de Wilson Simonal, cantor de enorme sucesso nos anos 1960 e 1970. Com um talento inquestionável e carisma de sobra, Simonal encantou o Brasil com sua música. No entanto, sua carreira sofreu uma reviravolta após envolvimentos políticos e acusações que abalaram sua reputação. O longa revela os altos e baixos do artista, o impacto da fama e o preconceito enfrentado em um Brasil turbulento. Fabrício Boliveira entrega uma atuação intensa e emocionante no papel principal.

Prepare a pipoca e aproveite a noite com ação internacional e drama nacional na tela da Globo!

