Agência Minas Gerais | Governo de Minas reforça parceria com gigante do setor cervejeiro para expansão industrial em Passos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vistoriou, na manhã desta quinta-feira (24/4), as obras da nova fábrica da cervejaria do Grupo Heineken em Passos, no Sul de Minas.

Desde as etapas iniciais do projeto, a implantação da unidade industrial da empresa recebeu apoio estratégico do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e de sua agência vinculada, Invest Minas.

Com investimento previsto de cerca de R$ 2,5 bilhões, a nova planta está entre os maiores investimentos privados já atraídos para a região e será a primeira unidade greenfield da Heineken no Brasil – quando a instalação industrial é construída do zero, em um local onde não havia nenhuma estrutura pré-existente.























Projeto greenfield

A opção pelo modelo iniciado do zero é justamente para que a fábrica seja uma referência em práticas socioambientais, operando com fontes de energia 100% renováveis e implementação de caldeiras de biomassa, além de referência em eficiência hídrica, com a ampliação da infraestrutura local de captação de água.

O início do processo de industrialização está previsto para junho e a inauguração deve ocorrer até o fim de 2025, gerando 350 empregos diretos, dentre as 11 mil oportunidades, diretas e indiretas, além de um impacto positivo em toda a cadeia produtiva local. O faturamento previsto pela empresa com o empreendimento é de R$ 2 bilhões.

Parceria estratégica e apoio institucional

Desde o início da implantação da fábrica, em março de 2023, a Invest Minas tem realizado reuniões com a Heineken e outras entidades do estado envolvidas, como a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), além da Prefeitura de Passos e concessionária Via Appia, que gere a rodovia MG-050.

A Heineken está presente no Brasil desde 2010, quando adquiriu a divisão de cervejas da Femsa, responsável por marcas como Heineken, Amstel, Sol e Kaiser.

A nova unidade em Passos consolida Minas Gerais como polo atrativo para grandes investimentos e reforça o compromisso do Governo de Minas com o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de empregos de qualidade em todas as regiões do estado.

Encontro com empresários de móveis rústicos

Ainda em Passos, o governador Romeu Zema se encontrou com empresários do setor de móveis rústicos. Por lá, Zema conheceu um pouco mais da importância do setor para a região. A cidade de Passos é conhecida como a capital dos móveis rústicos no Brasil.

No local, estavam membros da Associação Comercial e Industrial de Móveis de Passos (ACIMOV), responsável pela realização da ExpoMóveis Rústicos, evento consagrado como a maior feira de móveis rústicos do Brasil.

Os móveis rústicos são peças que se destacam pela aparência robusta, natural e, muitas vezes, artesanal. Eles são feitos, principalmente, de madeira maciça.