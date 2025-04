Pinheiros x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (25/04)

Por MRNews



EC Pinheiros x Unifacisa: detalhes do Jogo 2 das oitavas de final do NBB 2024/25

O segundo duelo entre EC Pinheiros x Unifacisa pelas oitavas de final do NBB 2024/25 está marcado para sexta-feira, 25 de abril, às 20h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. A partida será transmitida ao vivo pelo YouTube. O time da capital paulista entra em quadra com vantagem na série melhor de cinco, após vencer o primeiro jogo fora de casa. Uma nova vitória pode encaminhar a classificação às quartas de final e ainda garantir a vaga na Liga Sul-Americana de Basquete.

Os ingressos para o jogo estão à venda na plataforma Sympla pelo site oficial do clube: ecp.org.br/agenda.

Resumo do Jogo 1: vitória sólida do Pinheiros em Campina Grande Pinheiros x Unifacisa

Na última terça-feira (22), o EC Pinheiros foi até a Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), e venceu os donos da casa por 68 a 50. O resultado foi expressivo, principalmente pela atuação defensiva e domínio nos rebotes. Após um primeiro tempo equilibrado (25 a 24 para a Unifacisa), o time paulista se impôs no segundo tempo e construiu a vantagem decisiva.

O grande destaque da partida foi o ala Agapy Santos, com oito pontos e nove rebotes (cinco ofensivos), sendo eleito o melhor defensor do jogo. O armador David Sloan também brilhou com oito pontos, seis assistências e quatro rebotes, além da atuação coletiva eficiente que contou com boa participação de Reynan, Djalo, Bernardo da Silva, Jimmy, entre outros.

Detalhamento dos períodos:

1º período : Unifacisa 17×8 Pinheiros – os paraibanos dominaram nos minutos iniciais, aproveitando uma queda ofensiva do adversário.

: Unifacisa 17×8 Pinheiros – os paraibanos dominaram nos minutos iniciais, aproveitando uma queda ofensiva do adversário. 2º período : Pinheiros reagiu com forte defesa e fechou o primeiro tempo apenas um ponto atrás: 25×24.

: Pinheiros reagiu com forte defesa e fechou o primeiro tempo apenas um ponto atrás: 25×24. 3º período : Com transições rápidas e domínio dos rebotes, o time de São Paulo virou e abriu vantagem: 46×41.

: Com transições rápidas e domínio dos rebotes, o time de São Paulo virou e abriu vantagem: 46×41. 4º período: Controle total dos visitantes, que ampliaram a diferença e fecharam com 18 pontos de frente: 68×50.

O técnico Vitor Galvani destacou a força mental e o estudo tático da equipe para neutralizar os pontos fortes da Unifacisa. “Foi uma execução com coração. A defesa foi o diferencial. Agora é manter o foco e corrigir detalhes para o segundo jogo”, declarou o treinador.

Próximos jogos da série (se necessários):

Jogo 2 : sexta-feira (25/4), 20h – Poliesportivo Villaboim

: sexta-feira (25/4), 20h – Poliesportivo Villaboim Jogo 3 : domingo (27/4), 11h – Poliesportivo Villaboim

: domingo (27/4), 11h – Poliesportivo Villaboim Jogo 4 (se necessário): quinta-feira (1/5), 19h40 – Arena Unifacisa

(se necessário): quinta-feira (1/5), 19h40 – Arena Unifacisa Jogo 5 (se necessário): domingo (4/5), 11h – Poliesportivo Villaboim

O EC Pinheiros está perto de uma nova classificação e promete fazer valer o fator casa. Resta saber se a Unifacisa conseguirá reagir em São Paulo ou se o time paulista vai encerrar a série com três jogos seguidos.

Tags: EC Pinheiros, Unifacisa, NBB 2025, oitavas de final, basquete brasileiro, Liga Sul-Americana, basquete ao vivo, Pinheiros x Unifacisa, YouTube basquete, NBB hoje.

📺 Onde Assistir aos Jogos dos Playoffs do NBB 2024/2025

Os jogos dos playoffs serão transmitidos por diferentes canais e plataformas, conforme o dia da semana e o confronto Confira as opções:

Transmissões Gratuitas Online

YouTube do NBB :Transmissão gratuita de diversos jogos ao vivo citeturn0search7

:Transmissão gratuita de diversos jogos ao vivo citeturn0search7 NBB BasquetPass :Plataforma oficial de streaming do NBB, com cobertura completa dos jogos

:Plataforma oficial de streaming do NBB, com cobertura completa dos jogos UOL:Alguns jogos disponíveis gratuitamente no canal do UOL no YouTube citeturn0search2

Transmissões na TV

TV Cultura :Transmite jogos aos sábados, às 17h, em TV aberta citeturn0search2

:Transmite jogos aos sábados, às 17h, em TV aberta citeturn0search2 SporTV :Exibe partidas às quintas-feiras, em TV por assinatura citeturn0search2

:Exibe partidas às quintas-feiras, em TV por assinatura citeturn0search2 ESPN:Transmite jogos às terças-feiras, também em TV por assinatura citeturn0search2

🗓️ Calendário dos Jogos das Oitavas de Final

Os confrontos das oitavas de final foram definidos, e as séries serão disputadas em melhor de cinco jogo. A equipe com melhor campanha na temporada regular terá o mando de quadra nos jogos 2, 3 e, se necessário, no jogo . citeturn0search1 Confira o calendário completo dos jogos no site oficial do NB: linkturn0search13

Prepare-se para torcer pelo seu time favorito e acompanhar todas as emoções dos playoffs do NBB 2024/202!

O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Playoffs do NBB 2024/2025 agitam Franca, Ribeirão Preto e região com confrontos decisivos

Com a definição dos confrontos das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025, o clima de decisão já toma conta das quadras e das arquibancadas. Para os fãs da modalidade em Franca, Ribeirão Preto e região, as expectativas estão altíssimas, especialmente com o Sesi Franca Basquete iniciando sua caminhada rumo a mais um título nacional.

A equipe francana, uma das mais tradicionais do basquete brasileiro, fechou a primeira fase com uma impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas, o que a garantiu na terceira posição da tabela. Agora, o time comandado por Helinho Garcia terá pela frente o Pato Basquete, 14º colocado, em uma série melhor de cinco jogos.

Sesi Franca entra com moral para encarar os playoffs

A ótima campanha na reta final da primeira fase, incluindo vitórias sobre potências como Flamengo e Botafogo, deu ao Sesi Franca não apenas moral, mas também a vantagem de decidir em casa os duelos decisivos. O primeiro jogo da série será no Ginásio do Sesi, fora de casa, no dia 24 de abril. Os jogos 2 e 3 acontecem no tradicional Pedrocão, nos dias 29 de abril e 1º de maio, respectivamente. Se necessário, os jogos 4 e 5 completam a série até o dia 7 de maio.

Ribeirão Preto acompanha de perto e vibra com o basquete regional

Embora Ribeirão Preto não tenha uma equipe diretamente envolvida nos playoffs do NBB nesta temporada, a cidade segue como um polo importante para a torcida da região, com muitos fãs acompanhando de perto a jornada do Sesi Franca. A rivalidade esportiva saudável e a proximidade entre as cidades contribuem para o crescimento do basquete no interior paulista.

Eventos em bares esportivos, transmissões públicas e ações de divulgação por parte de academias e escolas de basquete estão movimentando Ribeirão durante essa fase de mata-mata. Muitos ribeirão-pretanos já garantiram ingressos para os jogos no Pedrocão, que promete casa cheia nas partidas da série.

Formato renovado aumenta a emoção

Nesta edição do NBB, a grande novidade é o novo formato das séries de playoffs, que agora passam a ser disputadas em melhor de cinco jogos, ao invés de três como nos anos anteriores. Outra mudança importante é a ordem dos mandos de quadra: o time de melhor campanha joga o primeiro confronto fora de casa e, depois, tem dois jogos seguidos como mandante. Caso necessário, o jogo 4 volta a ser na casa do adversário, e o decisivo jogo 5 novamente no ginásio da equipe melhor classificada.

Essa alteração estratégica visa aumentar o equilíbrio da competição e premiar as equipes que tiveram melhor desempenho na fase de classificação com a vantagem de decidir em casa.

Veja os jogos da série entre Franca e Pato Basquete:

Jogo 1: 24/04 (quinta), 19h30 – Ginásio do Sesi (Pato Branco)

24/04 (quinta), 19h30 – Ginásio do Sesi (Pato Branco) Jogo 2: 29/04 (terça), 20h – Pedrocão (Franca)

29/04 (terça), 20h – Pedrocão (Franca) Jogo 3: 01/05 (quinta), 19h – Pedrocão (Franca) – Transmissão: ESPN

01/05 (quinta), 19h – Pedrocão (Franca) – Jogo 4 (se necessário): 04/05 (domingo), 11h – Ginásio do Sesi (Pato Branco)

04/05 (domingo), 11h – Ginásio do Sesi (Pato Branco) Jogo 5 (se necessário): 07/05 (quarta), 20h – Pedrocão (Franca)

Outros confrontos das oitavas de final do NBB 2024/2025:

Minas (1º) x Mogi (16º)

Flamengo (2º) x Caxias (15º)

Brasília (4º) x São Paulo (13º)

Bauru (5º) x Paulistano (12º)

Pinheiros (6º) x Unifacisa (11º)

União Corinthians (7º) x Corinthians (10º)

Vasco (8º) x São José (9º)

O basquete em alta no interior paulista

Com o crescimento constante do NBB e a qualidade técnica das equipes, Franca reafirma seu papel como uma das capitais do basquete brasileiro, e Ribeirão Preto segue firme como parceira do esporte na região. A paixão pelo basquete contagia e mobiliza torcedores de todas as idades, que agora têm bons motivos para acompanhar cada jogo dessa fase emocionante.

Tags: NBB 2024, Playoffs do NBB, Sesi Franca Basquete, Ribeirão Preto, Franca Basquete, Calendário NBB, Esporte no Interior Paulista, Onde assistir NBB, Basquete nacional.

Conclusão

Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!