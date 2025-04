AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Novos focos ativos na região de Maracangalha, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, mobilizaram bombeiros e brigadistas para combater surgimento de incêndios de grande proporção. Mesmo com a redução do fogo no bioma, equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do Prevfogo, Ibama, homens da Força Nacional e das Forças Armadas permanecem de prontidão para […]