ASSISTIR AO VIVO Universidad Católica x Defensa y Justicia, HOJE (24/04), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Universidad Católica x Defensa y Justicia acontece HOJE (24) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

O futebol não para e nesta quinta-feira, 24 de abril, os amantes das apostas esportivas e do futebol têm uma agenda recheada de grandes jogos. Separamos os principais confrontos do dia, com destaque para Universidad Católica x Defensa y Justicia, válido pela Copa Sul-Americana, além de outras partidas nacionais e internacionais, incluindo Brasileirão, Coppa Itália e Libertadores. Confira os palpites, onde assistir e prováveis escalações.

ASSISTIR AO VIVO Palestino x Cruzeiro, HOJE (24/04), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Deportes Iquique x Cienciano, HOJE (24/04), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Universidad Católica x Defensa y Justicia – Palpites e Onde Assistir

Horário: 23h00 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito

Transmissão: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Análise do Confronto

A Universidad Católica, do Equador, busca manter a liderança no grupo e carimbar sua classificação. Já o Defensa y Justicia precisa da vitória fora de casa para continuar sonhando com as oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Palpites Universidad Católica x Defensa y Justicia:

Palpite 1: Empate anula aposta – Universidad Católica

Odd: 1.29 (Bet365)

Justificativa: O time equatoriano está invicto em casa e tem aproveitamento de 80% como mandante. Já o Defensa perdeu 3 dos últimos 5 jogos fora.

Odd: 1.29 (Bet365) Justificativa: O time equatoriano está invicto em casa e tem aproveitamento de 80% como mandante. Já o Defensa perdeu 3 dos últimos 5 jogos fora. Palpite 2: Ambas marcam no 1º tempo – Não

Odd: 1.12 (Esportes da Sorte)

Justificativa: A Católica não sofreu gols no 1º tempo em 70% das partidas como mandante; Defensa marcou apenas em 40% fora.

Odd: 1.12 (Esportes da Sorte) Justificativa: A Católica não sofreu gols no 1º tempo em 70% das partidas como mandante; Defensa marcou apenas em 40% fora. Palpite 3: Mais de 9.5 escanteios

Odd: 1.92 (Novibet)

Justificativa: A média de escanteios da Católica em casa é de 10.2 por jogo, e o Defensa costuma ceder bastante nesse quesito.

Prováveis Escalações

Universidad Católica: Londño; Chancellor, Cangá, Medina; Moreno, Cacciabue, Díaz, Romero; Anangonó, Lara, Díaz.

Defensa y Justicia: Bologna; Pérez, Miritello, Cannavo, Ferreira; Gutiérrez, Balanta, Molinas; Larralde, Pérez, González.

Outros Jogos com Palpites para Hoje

Brasileirão Série A – Rodada de Abertura

Grêmio x Vasco – 20h00

Palpite: Vitória do Grêmio

Justificativa: O tricolor gaúcho vem embalado pela vitória no Gauchão e enfrenta um Vasco com muitas dúvidas defensivas.

Palpite: Vitória do Grêmio Justificativa: O tricolor gaúcho vem embalado pela vitória no Gauchão e enfrenta um Vasco com muitas dúvidas defensivas. Atlético-MG x Corinthians – 21h30

Palpite: Mais de 2.5 gols

Justificativa: As duas equipes têm elencos ofensivos e costumam protagonizar jogos abertos.

Copa Libertadores 2025 – Fase de Grupos

Olimpia x Peñarol – 19h00

Palpite: Ambas equipes marcam

Justificativa: Os dois times precisam do resultado e devem ir para o ataque desde o início.

Palpite: Ambas equipes marcam Justificativa: Os dois times precisam do resultado e devem ir para o ataque desde o início. Bucaramanga x Fortaleza – 21h30

Palpite: Fortaleza vence

Justificativa: O time brasileiro tem sido mais regular na temporada e tem boas chances de vencer fora.

Copa da Turquia

Trabzonspor x Goztepe – 14h00

Palpite: Trabzonspor vence e mais de 1.5 gols

Justificativa: A equipe da casa é favorita diante de um adversário que sofre muitos gols.

Coppa Itália – Clássico Italiano

Inter x Milan – 16h00

Palpite: Menos de 2.5 gols

Justificativa: Em jogos decisivos entre rivais, o equilíbrio predomina e o placar costuma ser apertado.

Dica Final para Apostadores

Antes de realizar qualquer aposta, lembre-se de analisar estatísticas, desfalques e o histórico dos confrontos. Aposte sempre com responsabilidade e utilize casas autorizadas pela Portaria SPA/MF, como Bet365, Esportes da Sorte, Novibet, Alfa.bet, entre outras.

ASSISTIR AO VIVO Corinthians x Racing , HOJE (24/04), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Godoy Cruz x Grêmio , HOJE (24/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Tags: palpites do campeonato brasileiro, copa sul-americana 2025, universidad católica x defensa y justicia, escalações do brasileirão, onde assistir jogos de hoje, apostas esportivas confiáveis, dicas de futebol, odds atualizadas, libertadores 2025, coppa itália

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.