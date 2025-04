Fundhas promove 2º Encontro de Contadores de Histórias

Henrique Macedo





Crianças de sete unidades da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) lotaram o auditório da sede da fundação na manhã desta quarta-feira (23) para assistir o 2º Encontro de Contadores de Histórias.

A data é especial, já que 23 de abril é o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, data escolhida pela Unesco para celebrar a leitura, os livros e os direitos autorais.

O encontro teve a presença da atriz, poeta e escritora Daniella Peneluppi, que teve um poema de seu livro “Tempo de Vento – Poesia em Movimento” encenado no evento.

“É muito emocionante porque o trabalho do escritor é solitário, então quando podemos ver isso materializado é incrível”, afirmou.

Sara Sales, atendida no Centro de Desenvolvimento Artístico, estava nervosa antes de entrar no palco. “Eu sou tímida, estava com as mãos geladas, mas com a professora Isabel eu me encontrei, então acabo me divertindo, me soltando”, comentou.

“Achei a experiência muito legal. Quero que todas as unidades tenham uma experiência assim também”, disse Thalita dos Santos, da unidade Putim.

Para Isabel Bezerra, coordenadora da Fundhas, o encontro é uma ferramenta para o crescimento das crianças. “O mais importante é que elas tiveram contato com a literatura e isso abre portas para o conhecimento”.



