Iprev promove curso para reforçar sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social

Com o objetivo de fortalecer o conhecimento técnico e promover a capacitação dos servidores que atuam na gestão previdenciária, o Iprev realizou nesta quarta-feira, dia 23 de abril, o curso “Descomplicando a Atuária: do básico ao essencial”. A iniciativa faz parte do Programa de Capacitação e Educação Previdenciária e teve como foco a compreensão do papel estratégico da ciência atuarial na sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do IPREV, que deu as boas-vindas aos servidores da casa, Conselheiros de Administração e Fiscal, além de representantes de outros Poderes. Em sua fala, destacou a relevância da formação contínua e o comprometimento da instituição com a gestão qualificada do regime próprio.

O curso contou com a presença de dois renomados palestrantes da área atuarial: Luciana Moura Reinaldo, professora de atuária e atual coordenadora-geral de Atuária e Investimentos do Ministério da Previdência Social, e Luiz Cláudio Kogut, atuário com ampla experiência na área e responsável por avaliações atuariais de diversos RPPS do país, incluindo o do próprio Estado de Santa Catarina.

Durante o período da manhã, os participantes foram introduzidos aos fundamentos da atuária, abordando temas como Hipóteses Atuariais, Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento aplicados à avaliação atuarial dos RPPS.

À tarde, os palestrantes aprofundaram as discussões com foco na Portaria nº 1.467/2022, que consolidou grande parte dos atos normativos sobre os RPPS, estabelecendo parâmetros e diretrizes importantes para o equilíbrio financeiro e atuarial, definição de contribuições, benefícios e investimentos.

Por fim, foi realizada uma apresentação do Estudo da Avaliação Atuarial do Iprev/SC do ano de 2025, conduzida pelo atuário contratado pelo Iprev, Luiz Cláudio Kogut. Na ocasião, ele detalhou o processo de elaboração da avaliação, as hipóteses e premissas utilizadas, o resultado atuarial, a estratégia de segregação de massas como alternativa para enfrentamento do déficit atuarial e as projeções de equacionamento do déficit ao longo dos anos.

Ao final do encontro, o presidente do Iprev agradeceu a presença de todos e ressaltou que a atuação do atuário é fundamental para garantir a saúde financeira e o equilíbrio de longo prazo dos RPPS. Segundo ele, eventos como esse são essenciais não apenas para que os servidores compreendam os desafios e a complexidade da previdência pública, mas também para estimular o compartilhamento do conhecimento entre as equipes técnicas, promovendo uma cultura institucional de aprendizado contínuo, transparência e boa governança.