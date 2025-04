Detran-RR registra redução de 42,85% nas infrações no feriado de Páscoa

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) registrou uma queda de 42,85% nas infrações de trânsito durante os feriados de Semana Santa e Dia de Tiradentes, de quinta, 17, a segunda-feira, 21.

Essa redução é resultado de comparativo entre os anos de 2024 que registrou 322 infrações e 2025 com 184 casos de violações de normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Neste ano, entre as infrações mais cometidas no período da Páscoa estão sem cinto de segurança (motorista e passageiro), com 45 registros; uso do celular, com 22; sem licenciamento, 18 casos; sem CNH, 17; influência de álcool, cinco registros; recusa ao teste do etilômetro, dois registros, e sem capacete: quatro (condutor e garupa) infrações.

O agente de trânsito do Detran-RR, Marbison Gomes, informou que a redução no número de infrações é positiva. “Isso demonstra que os condutores de veículos estão mais conscientes de suas responsabilidades no trânsito. E também temos intensificado as ações de fiscalização”, disse.

A operação de Páscoa do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) teve como objetivo garantir a segurança viária durante o feriado prolongado, intensificando a fiscalização nas ruas, avenidas da capital e nas rodovias estaduais.

Gomes frisou que o Detran tem reforçado a fiscalização em locais estratégicos, para garantir a segurança no trânsito, como nas ruas e avenidas da capital e nas principais rodovias estaduais.

“Como toda fiscalização que realizamos, a finalidade é combater condutas de risco no trânsito como direção perigosa, velocidade excessiva, embriaguez ao volante, entre outras. A intenção é garantir a segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, ressaltou o agente.

Durante o feriadão, a segurança foi reforçada pela PCRR (Polícia Civil de Roraima), PMRR (Polícia Militar de Roraima) e Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima).

