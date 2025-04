São José perde 1º duelo contra o Vasco e busca reação no sábado

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Farma Conde São José Basketball perdeu nesta quarta-feira (23) para R10 Score Vasco da Gama por 85 a 75, na Farma Conde Arena, no primeiro jogo das oitavas de final do NBB Caixa.

O time joseense volta à quadra neste sábado (26), às 17h, quando visita o Vasco pela segunda partida da série, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Nos playoffs, todas as séries serão disputadas no formato melhor-de-cinco jogos, no qual a equipe que vencer três partidas avança à próxima fase.

O ala argentino Martin Fernandez foi o principal pontuador do time joseense na partida, com 19 pontos anotados. Franco Vieta, Renato Carbonari e Adyel contribuíram com 13 pontos cada e também se destacaram. Pelo lado visitante, destaque para Paulichi, com 21 pontos anotados.

Após a partida Martin Fernandez disse que confia no poder de recuperação do clube. “Creio que vai ser uma série longa. Temos que ver todos os erros defensivos que tivemos hoje, foram muitíssimos durante a partida. Temos que analisar, trabalhar, subir a régua. A nossa comissão técnica vai buscar isso e tentaremos a virada. Vamos buscar a primeira e a segunda partida lá, e vir para cá para tentar fechar a série aqui. Temos que confiar no nosso trabalho”, disse o ala.

A tabela da série está assim:

Jogo 1 – 23/04 (quarta-feira) às 19h30 – São José 75 x 85 Vasco da Gama – Farma Conde Arena

Jogo 2 – 26/04 (sábado) às 17h – Vasco x São José – Ginásio de São Januário

Jogo 3 – 28/04 (segunda-feira) às 20h – Vasco x São José Basketball – Ginásio de São Januário

Jogo 4 – 02/05 (sexta-feira) às 19h30 – São José x Vasco da Gama – Farma Conde Arena (se necessário)

Jogo 5 – 05/05 (segunda-feira) às 20h – Vasco x São José – Ginásio de São Januário (se necessário)



