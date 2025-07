Turismo de Roraima ganha destaque em revista voltada para público 60+

A revista Melhor Viagem 60+ publicou uma matéria especial que destaca as experiências únicas que Roraima oferece ao público acima de 60 anos. A publicação é resultado de uma press trip organizada pelo Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) em junho, que convidou jornalistas para vivenciar roteiros acessíveis e enriquecedores para turistas da melhor idade.

O diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz de Brito, ressaltou o impacto positivo da iniciativa: “O press trip apresentou o Monte Roraima e o etnoturismo na comunidade Kauwê e da nossa capital Boa Vista para esse público”. Segundo Brito, a divulgação na revista contribui para que mais pessoas conheçam as belezas e a cultura do Estado.

A viagem envolveu colaboração entre os governos de Roraima e do município de Gran Sabana, na Venezuela, empresários locais e venezuelanos, a Comunidade Indígena Kauwê e o Hotel Ibis Styles. O grupo de jornalistas visitou a Comunidade São Francisco, dentro do Parque Nacional Canaima, e o Mirante do Povo Pemon, além da Comunidade Paraitepuy, onde contemplaram o Monte Roraima.

Na sequência, conheceram outras atrações da Gran Sabana e a Comunidade Kauwê, referência em etnoturismo. Em Boa Vista, o roteiro incluiu um city tour pelo centro histórico, Museu Integrado, Centro de Memória do Tribunal de Justiça, Bosque dos Papagaios e o Mirante Edileuza Lóz.

A matéria, assinada pela jornalista Patrícia de Campos, apresenta Roraima como destino para o público 60+ aventureiro, apaixonado por turismo de natureza e cultura indígena. Além disso, traz informações sobre a formação histórica do estado, seus povos originários e a culinária local, ressaltando também nichos como etnoturismo, turismo de pesca e turismo de natureza

