Nova Iguaçu x Água Santa; Onde Assistir, Palpites e Tudo Sobre o Jogo da Série D (26/04/2025)

Nova Iguaçu x Água Santa: Onde Assistir, Estatísticas e Palpite para o Jogo da Série D – 26/04/2025

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D promete fortes emoções com o duelo entre Nova Iguaçu e Água Santa, neste sábado, 26 de abril, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Laranjão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Grupo A6 da Quarta Divisão Nacional, e ambas as equipes buscam somar seus primeiros três pontos na competição.

Como chega o Nova Iguaçu x Água Santa

O Nova Iguaçu vem de empate fora de casa contra o Porto Vitória por 1 a 1, na estreia da Série D. A equipe carioca alterna desempenhos no cenário nacional e estadual e tenta mostrar força jogando diante da sua torcida. Nos últimos cinco jogos, soma uma vitória, dois empates e duas derrotas, demonstrando certa irregularidade.

Jogadores como o goleiro Luis Henrique e o atacante Carlinhos, um dos artilheiros da equipe no Carioca, devem ser peças-chave para tentar superar o rival paulista.

Situação do Água Santa

Do outro lado, o Água Santa iniciou a campanha com derrota em casa para o Pouso Alegre, por 3 a 2, e vive um momento complicado. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas e dois empates, sem vitórias. A equipe, que se destacou em edições anteriores do Campeonato Paulista, tenta reencontrar o bom futebol nesta Série D.

Apesar das dificuldades defensivas recentes, o meio-campista Régis e o atacante Dadá Belmonte são nomes a se observar para possíveis reações da equipe do ABC paulista.

Onde assistir Nova Iguaçu x Água Santa ao vivo

A partida não terá transmissão em TV aberta, mas o torcedor poderá acompanhar o jogo via streaming ao vivo em plataformas de apostas com transmissão esportiva, como:

Bet365

EstrelaBet

Superbet

EsportivaBet

Aposta Ganha

Importante: é necessário ter saldo na conta ou ter feito aposta nas últimas 24h para acessar a transmissão ao vivo.

Segunda Rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025

Estatísticas e histórico do confronto

Não há registros recentes de confrontos diretos entre Nova Iguaçu e Água Santa em competições nacionais, o que torna o embate ainda mais imprevisível. O fator casa pode ser um diferencial a favor do time fluminense, enquanto o Água Santa tenta surpreender como visitante.

Últimos 5 jogos do Nova Iguaçu:

Porto Vitória 1×1 Nova Iguaçu

Nova Iguaçu 1×2 Madureira

Nova Iguaçu 0x3 Vasco

Madureira 0x0 Nova Iguaçu

Barcelona-RO 1×4 Nova Iguaçu

Últimos 5 jogos do Água Santa:

Água Santa 2×3 Pouso Alegre

Velo Clube 1×0 Água Santa

Água Santa 2×2 Inter de Limeira

Santos 3×1 Água Santa

Água Santa 0x0 Portuguesa

Palpite para Nova Iguaçu x Água Santa

O Nova Iguaçu joga em casa e tem ligeira vantagem em relação ao adversário, que passa por uma fase mais conturbada. No entanto, os dois times demonstraram vulnerabilidades defensivas em seus últimos compromissos. Espera-se uma partida aberta, com boas chances de gols.

Palpite: Nova Iguaçu 2 x 1 Água Santa

