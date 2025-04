Assistência Social de Santa Catarina orienta equipes dos municípios sobre violência vicária

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família tem buscado orientar as equipes municipais de Assistência Social sobre um termo relativamente novo, mas que que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos tempos nas discussões de gênero: a violência vicária.

A diretora de Assistência Social da SAS, Gabriella Dornelles, explica que a violência vicária representa uma das formas mais cruéis e sofisticadas da violência de gênero pois atinge filhos, dependentes e demais pessoas do círculo de convívio da vítima como sua rede de apoio, para indiretamente atingir a mulher. “Os agressores quando perdem o controle sobre a mulher acabam utilizando os filhos, por exemplo, para atingir essa vítima, principalmente emocionalmente”, pontua.

Segundo ela as equipes da Assistência Social que muitas vezes atendem essas mulheres nos CRAS e CREAS precisam estar preparadas para identificar esse tipo de violência e orientar a vítima. “É importante que todos os profissionais do Sistema Único de Assistência Social reconheçam esse tipo de violência e ajudem essas mulheres a reconhecer para que elas possam procurar atendimento e receber o encaminhamento necessário”, completa.

A palavra “vicário” tem origem no latim vicarius, que significa substituto, ou aquele que ocupa o lugar de outro. Gabriela diz ainda que no final do ano passado foi aprovado o projeto de lei nº 3880/2024, que inclui na Lei Maria da Penha esse tipo de violência.

Diferença entre violência vicária da violência psicológica

É importante distinguir a violência vicária da violência psicológica indireta que as crianças sofrem ao presenciarem as agressões contra as mães no ambiente doméstico. No caso da violência vicária, as crianças não atuam como espectadoras do sofrimento das mães, mas são alvos diretos de atos de violência do agressor, enquanto as mães, por sua vez, tornam-se vítimas indiretas.

