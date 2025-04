GCM de Sorocaba recupera motocicleta e carro furtados – Agência de Notícias

Posted on

No próximo dia 31 de outubro, uma quinta-feira, será realizada a Feira de Empregabilidade Emprego Sem Fronteiras no InPETU HUB, localizado no Sapiens Parque, região Norte de Florianópolis. O evento será realizado das 8h30 às 17h e tem como objetivo principal conectar migrantes com oportunidades de trabalho na região. A feira é uma oportunidade para […]