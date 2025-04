‘PlayTable’: Prefeitura de Boa Vista aproxima alunos do universo digital durante processo de aprendizagem

Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista segue inovando na Educação Infantil com a chegada da PlayTable na Rede Municipal de Ensino. Na Escola Municipal Lídia Coelho Tavares, a tecnologia já está fazendo a diferença no aprendizado dos pequenos.

O recurso, que funciona como um tablet gigante, oferece jogos, livros e atividades interativas que desenvolvem habilidades cognitivas e motoras de forma divertida e eficaz.

Assim, as PlayTables integram o chamado Ecossistema Ludopedagógico da Playmove, composto também por um sistema operacional seguro, software pedagógico com jogos educativos, plataforma de formação continuada e uma ferramenta de gestão para acompanhar o desempenho dos alunos. Com essa aquisição, 64 escolas da rede, que atendem crianças do 1º e 2º período da Educação Infantil, foram contempladas. O investimento beneficiará cerca de 13 mil alunos.

Tecnologia aliada ao aprendizado pela Prefeitura

Na prática, o uso da PlayTable tem despertado entusiasmo entre alunos e professores. “Esse recurso complementa nosso plano de aula com uma variedade de jogos pedagógicos e livros digitais que permitem à criança manusear, contar e recriar histórias.

É uma ferramenta que soma muito ao processo de aprendizagem. Espero que o projeto cresça ainda mais para podermos expandir esse benefício”, comentou a professora Aline Carneiro.

Ela também ressaltou os ganhos no desenvolvimento infantil. “A tecnologia trabalha a coordenação motora fina e ampla, o raciocínio lógico e a interação em grupo. É uma geração conectada. E quando usamos essa conexão de forma responsável, ela se transforma em aprendizado. A resposta das crianças tem sido excelente, elas se envolvem e aprendem com entusiasmo”.

Vozes que traduzem a experiência

Do mesmo modo, as crianças aprovaram a novidade com entusiasmo. Davi Lucas, de 5 anos, compartilhou a alegria com simplicidade. “Achei a ‘mesa’ bonita. Eu gosto de tablet. Brincar com os coleguinhas é muito legal”, disse.

De acordo com a Maria Luiza, de 5 anos, ela divertiu com os jogos e destacou o que mais gostou na experiência. “Gostei dos joguinhos. Dá para brincar com todo mundo”, contou.

Treinamento da Prefeitura que gera resultados

Para garantir o uso eficiente do novo recurso, a Prefeitura de Boa Vista promoveu uma formação com 64 coordenadores pedagógicos e 45 técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC).

Além disso, a capacitação foi conduzida pela equipe pedagógica da Playmove, que apresentou as funcionalidades da ferramenta e as estratégias para integrá-la ao planejamento pedagógico das escolas.

Além disso, os coordenadores agora atuam como multiplicadores do conhecimento, repassando o conteúdo aos professores da Educação Infantil.

Assim, a formação incluiu momentos práticos com os jogos e aplicativos, além de discussões sobre ludopedagogia, gamificação e o papel da tecnologia na primeira infância.

Educação alinhada ao futuro

Da mesma forma, a aquisição das PlayTables reforça o compromisso da Prefeitura de Boa Vista em oferecer um ensino moderno, interativo e de qualidade. Além de atender à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a iniciativa reconhece a importância da tecnologia como ferramenta aliada no desenvolvimento infantil.

Com recursos que incentivam o protagonismo das crianças, a colaboração entre colegas e a autonomia no aprendizado, a cidade avança para uma educação mais conectada, inclusiva e significativa desde os primeiros anos de vida.

Fonte: Da Redação