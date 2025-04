CEU das Artes do Laranjeiras tem aula gratuita de Balé Clássico – Agência de Notícias

Atividade é voltada a adolescentes a partir de 16 anos, adultos e idosos

A partir da próxima quarta-feira (30), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi” vai oferecer aula gratuita de Balé Clássico, com a professora Vânia. A atividade, voltada a adolescentes a partir de 16 anos, adultos e idosos, ocorrerá às quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h, promovendo bem-estar, saúde e expressão artística.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e da Secretaria de Cultura (Secult), e tem como objetivo estimular o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e socioafetivo dos participantes.

O balé trabalha equilíbrio, flexibilidade, postura, coordenação e memória, além de fortalecer a autoestima, proporcionar momentos de relaxamento e incentivar a convivência social em um ambiente acolhedor. A proposta é também valorizar o cuidado e o amor próprio, oferecendo aos alunos uma experiência rica em arte, disciplina e saúde emocional.

As aulas são voltadas tanto para iniciantes quanto para quem já tem alguma experiência na modalidade. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente no local, no dia e horário da aula.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.