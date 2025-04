ASSISTIR Itabaiana x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (27/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Itabaiana x São Bernardo é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (27/04) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Itabaiana x São Bernardo – Brasileirão Série C (27/04/2025, às 16h30 de Brasília)

Neste domingo, 27 de abril de 2025, Itabaiana e São Bernardo se enfrentam pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, Sergipe, com início às 16h30 (horário de Brasília) citeturn0search2.

Onde assistir Itabaiana x São Bernardo ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais Nosso Futebol, DAZN, Zapping e Nosso Futebol+. Além disso, a partida estará disponível em plataformas de apostas esportivas online que possuem os direitos de transmissão da Série C citeturn0search2.

Situação das equipes

Itabaiana: O time sergipano soma três pontos na competição, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. Na estreia, venceu o Náutico por 2 a 1, mas foi derrotado pelo CSA na segunda rodada. Jogando em casa, o Itabaiana busca manter o bom desempenho diante de sua torcida citeturn0search2.

São Bernardo: A equipe paulista ainda não venceu na Série C, acumulando um empate e uma derrota. Na última rodada, perdeu para o Maringá por 1 a 0. O São Bernardo busca sua primeira vitória para se recuperar na competição citeturn0search2.

Prováveis escalações

Itabaiana (Técnico: [Nome do técnico]):

[Informações sobre a escalação não disponíveis nas fontes consultadas.]

São Bernardo (Técnico: [Nome do técnico]):

[Informações sobre a escalação não disponíveis nas fontes consultadas.]

Estádio Etelvino Mendonça

O Estádio Etelvino Mendonça, conhecido como “Mendonção”, está localizado em Itabaiana, Sergipe. Inaugurado em 1971, o estádio tem capacidade para 14.123 espectadores e é o palco das partidas do Itabaiana como mandante citeturn0search0.

Palpite para Itabaiana x São Bernardo

O Itabaiana, jogando em casa e com uma vitória na competição, leva ligeira vantagem sobre o São Bernardo, que ainda busca sua primeira vitória. No entanto, a partida promete ser equilibrada.

Palpite: Itabaiana 1 x 0 São Bernardo

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

