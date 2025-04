Sorocaba é destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes realizado no Parque Tecnológico (PTS) – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom e Divulgação/PTS

A implementação de tecnologias estratégicas, assim como a promoção de soluções inovadoras que geram impacto positivo na vida da população fez com que Sorocaba, mais uma vez, seja destaque. Desta vez o reconhecimento ocorreu durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nesta quinta-feira (24), no Parque Tecnológico de Sorocaba.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Sorocaba, do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e da Associação Paulista de Municípios (APM), o Fórum abordou modelos adotados nos municípios e soluções de mercado que visam modernizar o atendimento à população, colocando a transformação digital como eixo estratégico no desenvolvimento socioeconômico das cidades.

O evento reuniu centenas de pessoas, entre prefeitos, secretários e servidores de diversas cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) e do estado. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que recebeu na ocasião o reconhecimento como “Prefeito Inovador 2025”, foi representado pelo secretário de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), Fernando Marques. Também estiveram presentes, o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara; o secretário de Gabinete Central (SGC), Eduardo Leite; o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana; o secretário de Relações do Trabalho (Sert), Péricles Régis, a secretária da Mulher (Semul) de Sorocaba, Rosângela Perecini, e a secretária de Parcerias (Separ), Jéssica Pedrosa.

O diretor da RCD, José Marinho, ao fazer a abertura do evento, destacou que o momento é importante para as novas administrações definirem ações estratégicas e um plano de cidade inteligente que venha a garantir uma gestão mais eficiente. “O objetivo deste fórum foi justamente abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou ainda mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria de vida das pessoas, por meio da tecnologia e inovação”, observa o diretor da RCD.

O secretário da Semepp, Fernando Marques, ao representar o prefeito de Sorocaba, destacou a importância do evento, que demonstra o protagonismo da nossa região nessas iniciativas que envolvem o conceito de cidades inteligentes. “É preciso destacar a relevância de um evento como este aqui em Sorocaba, que trata do conceito de cidades inteligentes, que se traduz na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento regional. Evento este que coloca Sorocaba, mais uma vez, na liderança do avanço tecnológico”, ressaltou.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, ressaltou a promoção da troca de experiências entre os gestores municipais, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a diversas soluções inovadoras. “Esse é um dos papéis do Parque Tecnológico, estabelecer a discussão de temas como este voltado às inovações e tecnologias que podem ser aplicadas pelo poder público e estabelecer essas conexões. Hoje é fundamental que o poder público busque, cada vez mais, implementar o uso das tecnologias em seus processos e políticas públicas, sempre pensando lá na ponta, que é levar qualidade de vida à população”, afirmou.

O secretário do Gabinete Central, Eduardo Leite, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que eventos como este são fundamentais para a troca de informações e experiências que uniformizem os avanços promovidos por esse conhecimento na região. “Inovar não é mais uma escolha, é uma necessidade que os municípios têm para melhorar e aprimorar as políticas públicas, visando melhorar a vida das pessoas e das empresas”, frisou.

Sorocaba em destaque

Durante o fórum, Sorocaba foi destaque ao apresentar iniciativas tecnológicas e estratégicas que geram impacto positivo na vida da população. Entre elas, o uso da inteligência artificial no serviço público. Willian Finamore, supervisor de Projetos de TI da Prefeitura de Sorocaba, demonstrou como a utilização dessa ferramenta tem gerado economia aos cofres públicos e otimizado processos. Ressaltou, por exemplo, que houve retorno de 100% do valor alocado (R$ 20 milhões) na TI, nos últimos quatro anos.

Outro case apresentado por Sorocaba foi o “PTS Digital 4.0”, que eliminou uso do papel em todo o seu processo ao utilizar uma tecnologia inovadora e eficiente, além de proporcionar economia aos cofres. Para se ter ideia, em apenas nove meses de sua implantação, de cerca de R$ R$ 1,29 milhão foi poupado. A apresentação foi feita pelo diretor administrativo-financeiro do Parque, Eduardo Marques.

O reconhecimento dado ao município com o título de “Prefeito Inovador 2025” fez menção ao uso do aplicativo “Protege Mulher”, desenvolvido para proteger vítimas de violência doméstica. O sistema de proteção funciona da seguinte forma: após a vítima formalizar a denúncia contra o agressor e obter uma medida protetiva na Justiça, ela pode se cadastrar e ter acesso ao aplicativo. Caso o agressor descumpra a decisão de afastamento por medida protetiva, seja por se aproximar ou ameaçar agredir a vítima, seja de forma física, verbal ou psicológica, basta acionar o aplicativo, disponível na tela do seu celular.

O troféu de reconhecimento foi recebido pela titular da Secretaria da Mulher, Rosângela Perecini, acompanhada pelo secretário de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Fernando Marques. “Estamos muito felizes com esse reconhecimento. O Protege Mulher tem um papel muito importante na prevenção às vítimas de violência doméstica, na diminuição dos índices de feminicídios. Esperamos que esse modelo seja uma política pública adotada em todo o nosso País”, ressaltou a secretária.

A Rede Cidade Digital (RCD) também reconheceu ações e projetos desenvolvidos por outras dez cidades. Além de Sorocaba, Jundiaí, com a Modernização da Iluminação Pública com Tecnologia LED; Piedade, Modernização do Atendimento à Saúde com Implantação de Prontuário Eletrônico; Tatuí, Muralha Digital: Fortalecendo a Segurança Pública Através da Tecnologia e Inovação; Araçariguama, Avanço da Iluminação LED; São Roque, Tecnologia com Drones no Combate à Dengue; Louveira, Licenciamento Ambiental de Forma Digital; Boituva, Instalação de Wi-fi Gratuito em Praças; Ribeirão Grande, Guia Digital de Alimentos e bebidas da Área Urbana; Apiaí, Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), e Tapiraí, Modernização da Iluminação Pública com Tecnologia LED.