Caravana do Cuidar em Paratibe registra mais de 600 atendimentos em ação nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta sexta-feira (25), mais uma edição da Caravana do Cuidar, contabilizando 613 atendimentos aos moradores do Residencial Independência, no bairro Paratibe. Semanalmente, o serviço itinerante percorre bairros da Capital oferecendo atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, defesa do consumidor e empregabilidade. Nesta edição, a ação contou com a parceria da TV Correio.

“Um serviço desse a população tem que valorizar e a Prefeitura tem que trazer pra cá sempre”, afirmou Wilma Maria, de 61 anos de idade, que aproveitou a oportunidade para marcar sua primeira mamografia. “Eu trabalho com reciclagem, não tenho muito tempo. Achei bom o atendimento. Foi rápido. Os moradores não têm que ficar esperando em uma fila tanto tempo”, compartilhou.

A iniciativa é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com outras Secretarias Municipais, como Habitação Social (Semhab), que já acompanha os moradores do Residencial por meio do programa Meu Lar.

Isabel Cristina, assistente social da Semhab, explicou que os moradores do Residencial Independência estão sendo contemplados com uma requalificação de suas casas. “Nesta primeira etapa, 288 unidades habitacionais vão passar por essa requalificação, tanto no espaço externo quanto no espaço interno, promovendo mais segurança e conforto as famílias”, destacou.

Raquel Feitosa, coordenadora da Caravana do Cuidar, reforçou a atenção da Prefeitura com os moradores de Paratibe. “Estamos aqui hoje, junto a equipe da Semhab, para trazer, mais uma vez, nossos serviços de saúde, assistência social, Defensoria Pública, Procon-JP e tantos outros atendimentos que a população precisa. O prefeito Cícero Lucena está reformando a casa dessas famílias e também fez questão que a Caravana trouxesse esses serviços”, afirmou.

Atendimentos – Dos 613 atendimentos registrados, 60 foram do Cadúnico; 8 do Procon-JP; 80 atendimentos médicos; 100 emissões do Cartão SUS; 35 testes de glicemia; 35 aferições de pressão arterial; 20 atendimentos odontológicos; 20 orientações odontológicas; 28 vacinas aplicadas; 136 testes rápidos; 7 encaminhamentos para mamografias; 2 cadastros no Acessuas Trabalho; 12 adesões no Programa Criança Feliz; 6 cadastros no Programa Eu Posso; 32 atendimentos da Defensoria Pública; e 32 atendimentos do Cras Valentina. Durante a ação, os moradores também receberam picolés, água e refrigerantes ofertados pela Tv Correio.