Liverpool x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (27/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Liverpool x Tottenham acontece hoje, HOJE (27) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Liverpool x Tottenham: Prévia do Confronto Decisivo da Premier League 2025

Neste domingo, 27 de abril de 2025, às 12h30 (horário de Brasília), o Liverpool recebe o Tottenham no Estádio de Anfield, em partida válida pela 34ª rodada da Premier League. O confronto pode ser histórico para os Reds, que precisam de apenas um ponto para garantir matematicamente o título da temporada 2024/25.

Situação das Equipes

O Liverpool, sob o comando de Arne Slot, lidera a Premier League com 79 pontos. A equipe vem de uma sequência positiva e busca coroar a campanha com uma vitória diante de sua torcida. O técnico Slot destaca a importância de manter o foco e a intensidade para alcançar o objetivo. (Preview: Liverpool vs. Tottenham Hotspur – prediction, team news, lineups)

Por outro lado, o Tottenham ocupa a quinta posição na tabela, com 37 pontos, e luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. A equipe de Ange Postecoglou enfrenta desafios, incluindo lesões de jogadores-chave, mas busca surpreender o líder em Anfield.

Prováveis Escalações

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo, Díaz. (Liverpool vs Spurs: Odds, Lineups, Predictions, Preview – Ladbrokes)

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Bergvall; Johnson, Maddison, Tel; Solanke. (Liverpool vs Tottenham prediction, expected line-ups, how to watch and stats)

Expectativas para o Jogo

O Liverpool busca manter a invencibilidade em casa e garantir o título diante de sua torcida. A equipe aposta na força ofensiva de Salah, Gakpo e Díaz para superar a defesa adversária. (Liverpool vs Spurs: Odds, Lineups, Predictions, Preview – Ladbrokes)

O Tottenham, por sua vez, precisa de um resultado positivo para se manter na briga por uma vaga nas competições europeias. A equipe conta com a criatividade de Maddison e a velocidade de Johnson para explorar os espaços na defesa dos Reds.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pela plataforma Star+.

Conclusão

O confronto entre Liverpool e Tottenham promete ser emocionante, com os Reds buscando confirmar o título da Premier League e os Spurs lutando por uma vaga nas competições europeias. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando o resultado positivo.

Onde Assistir no Brasil?

Onde Assistir

