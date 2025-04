Nottingham Forest x Manchester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (27/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Nottingham Forest x Manchester City acontece hoje, HOJE (27) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto que tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Nottingham Forest x Manchester City: Prévia da Semifinal da FA Cup 2025

Neste domingo, 27 de abril de 2025, às 12h30 (horário de Brasília), Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam no Estádio de Wembley, em Londres, pela semifinal da FA Cup. O confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando uma vaga na grande final do torneio mais antigo do futebol mundial. (Nottingham Forest vs Man City LIVE commentary: Top-five rivals clash at Wembley for place in FA Cup final)

Situação das Equipes

O Nottingham Forest, comandado por Nuno Espírito Santo, vive uma temporada surpreendente. Além de alcançar a semifinal da FA Cup, a equipe está na briga por uma vaga nas competições europeias através da Premier League. Na atual temporada, o Forest já enfrentou o Manchester City duas vezes, com uma vitória para cada lado: 1 a 0 para o Forest no City Ground e 3 a 0 para o City no Etihad Stadium.

Já o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, vê na FA Cup a única chance de conquistar um título nesta temporada. A equipe enfrentou dificuldades ao longo do ano, com lesões de jogadores-chave como Rodri e Erling Haaland, e atualmente está 18 pontos atrás do líder Liverpool na Premier League. Guardiola destacou a importância de recuperar o espírito competitivo da equipe para alcançar a final da FA Cup. (Pep Guardiola: I knew we were in trouble when we didn’t celebrate properly)

Desfalques e Escalações Prováveis

O Nottingham Forest aguarda a recuperação de Ola Aina e Jota Silva para definir a escalação. O Manchester City, por sua vez, ainda não conta com Rodri e Haaland, que seguem em processo de recuperação. (Nottingham Forest vs Man City LIVE commentary: Top-five rivals clash at Wembley for place in FA Cup final)

Nottingham Forest (provável): Turner; Aurier, Boly, Niakhaté, Lodi; Mangala, Yates, Gibbs-White; Elanga, Awoniyi, Hudson-Odoi.

Manchester City (provável): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva; Foden, Álvarez, Grealish.

Expectativas para o Jogo

O confronto entre Nottingham Forest e Manchester City promete ser equilibrado, considerando o histórico recente entre as equipes e a importância da partida. O Forest busca surpreender novamente e alcançar a final da FA Cup pela primeira vez desde 1991. Já o City tenta salvar a temporada com um título e manter viva a esperança de conquistar a FA Cup pela sétima vez em sua história.

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e Star+.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+