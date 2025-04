A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 26:

Posted on

O Trapiche da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, será palco de um evento inesquecível neste dia 10 de novembro. A Camerata Florianópolis se une ao cantor Michel Teló em um espetáculo gratuito e aberto ao público, para celebrar a final do “Santa Catarina Canta – Festival Sertanejo”. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, […]