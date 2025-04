Ação integrada reforça fiscalização e segurança em espaços públicos de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc/Diane Sampaio



Para coibir práticas ilegais em áreas públicas, a Prefeitura de Boa Vista realizou na sexta-feira, 25, ações de fiscalização e segurança em pontos estratégicos na capital. A iniciativa contou com as secretarias municipais de Segurança, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, além da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (EMHUR).

A operação ocorreu em locais como um supermercado na avenida das Guianas, na praça do bairro Treze de Setembro, no Parque do Rio Branco, dentre outros onde já haviam registrado denúncias relacionadas ao uso de entorpecentes e condutas inadequadas de frequentadores.

Segundo o inspetor da Guarda Civil Municipal, Gilberto Lopes, a iniciativa busca garantir mais do que segurança: visa restabelecer a ordem e a boa convivência nos espaços públicos.

“Além de reprimir atividades ilícitas, estamos atentos a irregularidades cometidas por alguns prestadores de serviço. Essas fiscalizações seguirão ocorrendo semanalmente, sempre de forma estratégica e integrada com outros órgãos”, afirmou.

Segurança e combate a poluição sonora

Outro foco da operação é a poluição sonora, problema recorrente em áreas de lazer. Para o inspetor de Meio Ambiente, Robson Lopes, a presença da equipe nas ruas tem sido essencial para garantir o cumprimento da legislação ambiental.

“Esse tipo de ação é fundamental, principalmente à noite, quando recebemos mais denúncias. Estamos atuando para coibir o uso abusivo de equipamentos de som, e, quando necessário, aplicamos multas e fazemos a apreensão do material”, explicou.

Importância

Dessa forma, a fiscalização também se estende ao uso indevido de calçadas e espaços de circulação. O fiscal fundiário da EMHUR, Denis Nunes, destacou o papel da equipe na organização do espaço urbano.

“Durante a abordagem em frente ao supermercado, identificamos ambulantes com alvará, mas que estavam ocupando áreas destinadas a pedestres. Orientamos a retirada das estruturas para liberar o passeio e garantir a mobilidade da população”, relatou.

Assim, ao final da ação, cerca de 150 pessoas receberam aborgagem. Além disso, aconteceu revista pela Guarda Civil Municipal e pelos agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTRAN), resultando na apreensão de 10 motocicletas por irregularidades diversas.

Fonte: Da Redação