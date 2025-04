ASSISTIR Anápolis x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (28/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Anápolis x Floresta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (28/04) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Anápolis x Floresta: Onde Assistir e Tudo Sobre o Jogo da Série C

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terá um confronto importante nesta segunda-feira (28/04/2025), às 19h30 (horário de Brasília), entre Anápolis e Floresta. O duelo acontece no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), e promete fortes emoções para as duas equipes que ainda buscam se firmar na competição.

Onde Assistir Anápolis x Floresta

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através das plataformas do Nosso Futebol, que realiza a cobertura da Série C nesta temporada. A transmissão começa pouco antes do horário oficial da partida, trazendo todos os detalhes e a escalação dos times.

Situação das Equipes

Anápolis

O Anápolis ainda persegue sua primeira vitória na Série C 2025. A equipe goiana soma apenas um ponto em duas rodadas, vindo de uma derrota em casa para o Ituano. Pressionado a reagir diante de sua torcida, o técnico Ângelo Luiz aposta no possível retorno de peças importantes como Igor Cássio, Fábio e Kadu, que seguem em fase final de recuperação de lesões.

Sem novos desfalques confirmados, o Galo da Comarca deverá ir a campo com sua força máxima, buscando encostar no pelotão de cima da tabela e começar a sonhar com a fase de mata-mata.

Floresta

O Floresta enfrenta situação ainda mais delicada: duas derrotas em dois jogos — para Caxias e Londrina — e a necessidade urgente de pontuar para evitar entrar na zona de risco para o rebaixamento à Série D.

Com o elenco completo, o técnico Leston Júnior deve promover mudanças táticas para tentar reencontrar o melhor futebol da equipe. A partida é vista como decisiva para o time cearense, que busca sua primeira vitória na competição.

Ficha Técnica: Anápolis x Floresta

Competição: Campeonato Brasileiro Série C – 3ª rodada

Campeonato Brasileiro Série C – 3ª rodada Data: Segunda-feira, 28 de abril de 2025

Segunda-feira, 28 de abril de 2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Jonas Duarte – Anápolis (GO)

Estádio Jonas Duarte – Anápolis (GO) Transmissão: Nosso Futebol

Destaques do Confronto

Anápolis: expectativa de retorno de jogadores lesionados; pressão pela primeira vitória.

expectativa de retorno de jogadores lesionados; pressão pela primeira vitória. Floresta: equipe completa, mas ainda sem vitórias na temporada.

O duelo entre goianos e cearenses promete ser equilibrado, com ambos os lados buscando sair da parte de baixo da tabela e ganhar moral no campeonato.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

