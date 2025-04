Decreto nº75 – 20 de março de 2025 – Núcleo Gestor

Posted on

Foto: Yan Costa/Semuc/PMBV A Prefeitura de Boa Vista está nos preparativos para o Carnaval 2025 e lançou o edital para inscrição dos blocos de rua. Está disponível no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 22. As inscrições ocorrem no período de 23 a 28 de janeiro, presencialmente na Fundação de Educação, Turismo, Esporte e […]