ASSISTIR Gre-Nal Grêmio x Internacional AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (15/04), palpites, escalações

O jogo entre Gre-Nal Grêmio x Internacional acontece HOJE (28) às 20 hs. O mandante da partida é Grêmio que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

Gre-Nal Grêmio x Internacional pelo Brasileirão Feminino: onde assistir ao Gre-Nal

Nesta segunda-feira (28), Grêmio e Internacional se enfrentam em mais um clássico Gre-Nal, válido pela 7ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. A partida será disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv.

O duelo acontece em um momento delicado para as duas equipes, que ocupam a parte inferior da tabela. O Grêmio é o 11º colocado, com uma campanha de uma vitória (sobre o Bahia), três empates e duas derrotas, somando 6 pontos. Já o Internacional vive situação ainda mais complicada, sendo o 14º colocado, com apenas dois pontos conquistados em dois empates e quatro derrotas.

A rodada pode trazer ainda mais pressão para os clubes gaúchos, já que Sport e 3B da Amazônia — os lanternas da competição — entram em campo neste domingo (27) contra América-MG e Real Brasília, respectivamente. Em caso de vitória, os rivais diretos podem empurrar Grêmio e Inter para posições ainda mais ameaçadas.

O Grêmio chega para o clássico com força máxima, enquanto o Internacional aguarda uma definição sobre a condição física de Julia Bianchi, destaque colorado que se lesionou contra a Ferroviária. Se ela não puder atuar, Rafa Mineira, de 29 anos, deve ser titular.

Este será o 25º Gre-Nal do futebol feminino desde a retomada da modalidade nos dois clubes. O histórico recente é equilibrado: são nove vitórias do Internacional, sete do Grêmio e oito empates.

Ficha técnica: Grêmio x Internacional

Data: segunda-feira, 28 de abril de 2025

segunda-feira, 28 de abril de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS) Competição: Brasileirão Feminino – 7ª rodada

Brasileirão Feminino – 7ª rodada Transmissão: Sportv

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e também pelo YouTube do Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, trazendo toda a emoção do jogo para quem deseja acompanhar essa disputa ao vivo.

Fique ligado e não perca a chance de assistir a esse grande jogo entre os times pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2025.

