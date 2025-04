Botafogo-SP x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Botafogo-SP x Goiás é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (28) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Botafogo omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Botafogo-SP x Goiás: Tudo sobre o duelo da Série B + Destaques em outros esportes

O futebol brasileiro segue a todo vapor com a disputa da Série B, e nesta segunda-feira (28/04), Botafogo-SP e Goiás se enfrentam pela 5ª rodada da competição. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Análise da partida

O Botafogo-SP vive um início irregular na Série B, ocupando a 16ª posição, enquanto o Goiás tenta se firmar no G-4, atualmente na 9ª colocação. Nas últimas duas partidas entre eles, cada time venceu uma vez, mostrando equilíbrio no histórico recente.

Segundo as odds da Betano, o favoritismo é levemente do Goiás, que paga 2.65 para vencer, contra 2.90 para o Botafogo-SP. O empate está avaliado em 2.95. No campo, os destaques são Alejo Dramisino (Botafogo-SP) e Luiz Felipe (Goiás), ambos com boas atuações recentes.

A arbitragem será de Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, conhecido por manter a média baixa de cartões: 4,89 por jogo.

A transmissão será feita pela Disney+ Brazil.

Com o futebol brasileiro aquecido e diversas modalidades esportivas em plena atividade ao redor do mundo, abril de 2025 oferece um espetáculo para todos os gostos esportivos. Fique ligado e acompanhe tudo!

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.