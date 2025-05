Previsão do tempo para terça-feira, 27/05/2025

Tempo: sol com muitas nuvens em SC. A partir da tarde, chuva do Extremo Oeste a Meio-Oeste, com temporais (chuva localmente forte em alguns momentos, intensas rajadas de vento e granizo).

Temperatura: mais elevada, com máximas próximas de 30°C no oeste de SC.

Vento: nordeste a norte, fraco a moderado, com rajadas mais intensas do oeste ao Litoral Sul.

Sistema: alta pressão com centro no mar. Baixa pressão no Paraguai influencia o oeste de SC, com chegada de frente fria ao RS.

Meteorologista: Marilene de Lima