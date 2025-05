Caer participa do maior encontro de saneamento da América Latina

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) participa da Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, promovida pela Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental). O evento é reconhecido como o maior evento de saneamento da América Latina, reunindo 120 expositores de todas as regiões do país.

A feira começou neste domingo, 25, e segue até quarta-feira, 28, em Brasília (DF). A participação da Caer foi garantida com a conquista do primeiro lugar no I Prêmio Universalizar, na categoria Justiça Ambiental, realizado em 2024. Vencedora com o projeto “Promover o acesso ao saneamento básico e justiça ambiental para imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade”, a companhia foi premiada com a participação na feira e hospedagem durante todos os dias do evento para os autores do trabalho.

O presidente da Caer, James Serrador, destacou que, desde 2019, a companhia desenvolve o projeto, levando acesso à água para os imigrantes venezuelanos.

“Esse é um compromisso que estamos cumprindo com o desenvolvimento sustentável, a igualdade de acesso aos serviços básicos, fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E estamos muito felizes de poder mostrar para a sociedade do país inteiro nossa experiência com os imigrantes e usufruir do prêmio Universalizar, que é esta participação no Congresso da Abes”, declarou Serrador.

A feira

Realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a feira acontece paralelamente ao 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e tem como tema “Saneamento para quem não tem: inovar para universalizar”, proporcionando um espaço para discussões sobre os desafios e soluções para o saneamento e a sustentabilidade ambiental no Brasil.

O congresso abordará temas fundamentais como saneamento rural, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, eficiência energética e mudanças climáticas, com a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

