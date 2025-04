Conexão Juventude agita domingo de famílias em Eugênio de Melo

Julia Helena Marcelo Martinho





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura de São José dos Campos realizou neste domingo (27) mais uma edição do Conexão Juventude, levando muita música, diversão e entretenimento para toda a família. O evento animou o Poliesportivo Eugênio de Melo, das 13h às 18h, e reuniu centenas de pessoas em um dia de festa e serviços gratuitos.

No palco, o destaque ficou para a dupla Elen & Letícia, que trouxe o melhor do modão sertanejo, e para o DJ Romarinho, que colocou todo mundo para dançar com um aulão animado e uma seleção de hits que levantou o público.

Quem participou aprovou a iniciativa. A controladora de acesso Francielen Camargo, moradora do Jardim São José, esteve no evento com o marido e os filhos: “É uma ação muito boa. Sempre participo, até em outros bairros. Fiquei sabendo pela página da Prefeitura e aproveitei para trazer a família. O bom é que é de graça, as crianças se divertem e saem um pouco do celular”, destacou.

Francielen soube do evento pela página da Prefeitura e foi com a família toda| Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Esta é a terceira edição do Conexão, entre as atividades e atrações, a população pôde aproveitar as aulas de artes marciais, skate e tênis, além da Loja Solidária do Fundo Social, que ofereceu roupas limpas e em bom estado para a comunidade.

Esta foi a terceira edição do Conexão neste ano. Além dos shows, o público curtiu aulas de artes marciais, skate e tênis, visitou a Loja Solidária do Fundo Social — que ofereceu roupas limpas e em bom estado — e participou de atividades para todas as idades.

Para a criançada, a diversão foi garantida com futebol de sabão, brinquedos infláveis, videogames, jogos de realidade virtual e atividades da equipe de Rua de Lazer. Tudo isso regado a muita pipoca e algodão-doce distribuídos gratuitamente.

A dona de casa Natália Gonçalves, moradora de Eugênio de Melo, também levou os filhos para aproveitar a programação: “Eu gostei muito. Deveria ter mais vezes, porque é uma diversão para as crianças. A Prefeitura está de parabéns”, elogiou.

Natália e os filhos aproveitaram o domingo no Conexão Juventude| Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Serviços de saúde e orientação

Durante o evento, agentes de saúde estiveram presentes oferecendo informações sobre ISTs/Aids e orientações sobre o combate às arboviroses, com foco especial na prevenção da dengue.

O Centro de Medidas e Avaliação Física (CMAF) também participou, realizando testes de flexibilidade e medições de circunferência abdominal para avaliação de riscos cardíacos.

Especialistas deram suporte para quem está em busca do primeiro emprego ou quer aprimorar o currículo, e as mulheres contaram com atendimento social e orientações específicas.

Ação social e acolhimento

Equipes do apoio social participaram conscientizando a população| Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Uma das novidades do evento foi a atuação das equipes de abordagem social, com o objetivo de desestimular doações diretas a pessoas em situação de rua, prática que pode dificultar o acolhimento e a reinserção social. A recomendação é acionar a Central 153, que encaminha a equipe de apoio social para oferecer acolhimento e atendimento adequado. A ação também reforçou a divulgação dos serviços gratuitos da Prefeitura, como vagas em abrigos, oficinas de qualificação e atividades de convivência promovidas pelo Centro Pop.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida