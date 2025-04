Cultura e arte: saiba como fazer solicitação de pauta para o Teatro Álvaro de Carvalho em 2025

Teatro passou por uma grande obra de restauro e foi reaberto em março. Foto: Ascom/FCC

Os grupos e artistas que tiverem interesse em enviar solicitações de pautas para realização de eventos e espetáculos no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), em Florianópolis, recentemente reaberto e revitalizado, podem preencher o formulário disponível neste link: (https://www.cultura.sc.gov.br/noticias/1414-noticias-tac/25453-teatro-alvaro-de-carvalho-saiba-como-fazer-solicitacao-de-pauta-para-2025)

A Comissão de Pauta do Teatro analisará os pedidos e os solicitantes receberão retorno por e-mail com mais informações sobre confirmação de datas e demais procedimentos. As propostas serão avaliadas segundo critérios definidos no Regulamento para ocupação dos teatros administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), tais como: cumprimento das normas de apresentação da proposta e preenchimento correto do formulário; adequação do evento às características físicas e técnicas do teatro solicitado; qualificação técnica do proponente; mérito técnico, artístico e cultural da proposta; originalidade da concepção artística; quantidade de propostas previamente aprovadas neste ano para a mesma companhia/artista; e diversidade de linguagens.

É fundamental observar o regulamento para ocupação dos teatros que, além dos critérios, especifica ainda as etapas para a assinatura dos contratos de uso e as regras de uso do espaço cultural. As taxas de utilização dos teatros também foram atualizadas para o próximo ano e podem ser conferidas clicando aqui. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Comissão de Pauta pelo e-mail comissaodepauta@fcc.sc.gov.br.