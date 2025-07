Comitê projeta implantação dos planos municipais de saúde da população negra

15/07/2025 |

A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa está entre as entidades que projetam, juntas, a implantação dos planos municipais de saúde da população negra. A coordenadora Carla Udler participou, nesta terça-feira (15), de uma reunião com o Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra para traçar estratégias para avançar na questão.

“Na reunião foi tratado sobre a implantação dos planos municipais de saúde da população negra, com informativo que o grupo de trabalho seria composto pelos membros da reunião realizada nesta terça-feira, e pontuando, ainda, sobre a importância da saúde da população negra sobre todos os planos na esfera estadual e municipal”, informou Carla Udler.

No encontro, também estavam presentes Adelyah Gomes, coordenadora do Núcleo de Promoção da Saúde Negra do Estado; Hillario Damásio, apoiador estratégico da saúde da população negra do Ministério da Saúde; Ana Maria, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde; além de Marli Soares, da Marcha da Negritude; Marcos Augusto, da coordenação estadual das comunidades quilombolas; Mãe Renilda, do Conselho Estadual de Saúde do Estado; e Elvis Santos, diretor da saúde da população negra, albinismo e vitiligo.

Planos municipais de saúde da população negra – São políticas públicas que visam garantir o acesso à saúde de forma igualitária e justa para a população negra, considerando suas particularidades e desigualdades históricas. Eles buscam combater o racismo institucional e a discriminação no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo ações de prevenção, cuidado, formação profissional e participação popular.