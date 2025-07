“Mulheres Mil” forma turma no Canguru com 100% de adesão e entrega certificados – CGNotícias

Por MRNews



A nona turma do programa “Mulheres Mil” confirma o sucesso da Escola Funsat na promoção de qualificação profissional. Com adesão total, as 50 alunas que iniciaram o curso de Assistente Administrativa concluíram todo o ciclo de aprendizagem e receberam, nesta terça-feira (15), seus certificados, resultado que posiciona Campo Grande entre as capitais que melhor executam essa política pública.

“Trata-se de uma qualificação com 160 horas-aula, envolvendo dinâmicas de orientação, motivação e estímulo ao potencial dessas mulheres. É uma ação desenvolvida com muita dedicação por nossa equipe, tanto na Educação Profissional quanto no atendimento realizado pelo Emprega CG em cada certificação”, explica o diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), João Henrique Lima Bezerra.

A coordenadora do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Canguru, Márcia da Silva, destacou a importância de o “Mulheres Mil” ter conquistado a realização de uma segunda turma no bairro. “Mostramos que valia muito a pena receber novamente esse curso, que representa um marco na vida das alunas. Para nossa região, é uma oportunidade única de preparar novas líderes, agentes empreendedoras ou até colaboradoras que façam a diferença dentro das empresas”, afirmou.

Passo para uma nova vida

Hoje foi um dia de gratidão para Iraci Rodrigues Lelis, de 54 anos. Uma das 615 mulheres já certificadas pelo “Mulheres Mil”, ela comemora a conquista e faz planos para continuar estudando e ampliar suas perspectivas profissionais. “Vai aumentar, com certeza, as minhas possibilidades na vida. Principalmente se eu continuar me capacitando, pois fazia trinta anos que eu não me dava essa opção”, relatou a moradora do bairro onde o polo do programa foi implantado.

Rosa Maria de Souza, de 50 anos, moradora do Jardim Nashville, também acredita em novos rumos após a conclusão do curso. “Agora só coisas boas virão. O próximo passo serão as aulas de informática e acompanhar as oportunidades de cursos que a Escola Funsat irá oferecer. Para mim, essa formação foi um divisor de águas, estou muito grata”, comentou.

Exemplo de superação na sala de aula, Sany Rodrigues da Silva, de 49 anos, sonha agora com um emprego formal após receber o certificado. “Não é só o papel, é o que ele representa e o quanto isso vai significar na minha vida. Aprendi a estar mais preparada e a confiar em um futuro melhor”, disse a moradora do Jardim Centro-Oeste.

Mesmo residindo na mesma região, mas mais distante do CRAS, Tatiana Almeida, de 46 anos, precisou de muita organização para concluir o curso, do qual soube por meio das redes sociais. “O trajeto era de mais de dez quilômetros todos os dias, distância entre minha casa e o local das aulas. Cada esforço e cada dia junto da turma foram muito importantes para mim. É algo que vou levar para a vida, seja nas lembranças ou no que eu for realizar daqui para frente”, relatou a moradora do Jardim Itamaracá, uma das formandas da turma que obteve 100% de participação.

No Jardim Universitário, Fátima Vitória de Souza Cesário, deposita no “Mulheres Mil” a esperança para iniciar bem sua trajetória em Campo Grande, cidade que ela conhecia pela fama de ser “terra das oportunidades”.

“Vim do interior do Paraná, de Assis Chateaubriand, e estou em busca de chances de crescimento. Quando me falaram desse curso e do programa, me interessei muito e tive a sorte de ser uma das matriculadas, pois é bem concorrido. Quero aplicar tudo o que aprendi, porque essa formação abre a cabeça de todas nós. Não se trata apenas de ser assistente administrativa, mas de ser alguém capaz de aproveitar melhor as oportunidades profissionais”, disse a aluna de 20 anos, uma das mais jovens da turma.

Encaminhamento mais perto

Perto de casa, Izabelli Vitória da Silva Soares se surpreendeu ao encontrar o Emprega CG no CRAS. “É muito bem-vinda a presença da Funsat no nosso bairro. No ano passado, consegui um emprego depois de ir até lá, e espero que aconteça de novo. Quando soube do balcão de empregos aqui, aproveitei para atualizar meu cadastro e me candidatar a algumas vagas”, contou a jovem de 18 anos, que saiu do atendimento já com três cartas de encaminhamento para entrevistas.

Thais Slomp, de 33 anos, também aproveitou a presença do Emprega CG. “Não é todo dia que eles vêm, e estar na nossa região justamente quando a gente precisa é melhor ainda. Preferi concorrer às vagas em que já tenho experiência. Espero ir bem nas seleções e conseguir o emprego que descobri por acaso nesse dia do ‘Mulheres Mil’ no CRAS”, comemorou a moradora do Paulo Coelho Machado, também encaminhada pelo Emprega CG durante a ação.

Anote aí!

Na quarta-feira (16), das 13h às 16h, a Funsat realiza a “Super Quarta”, seleção com a presença de analistas de Recursos Humanos de três empresas parceiras: Steribio Esterilização, Grupo Mais Farmácias e Supermercado Pires. Este é o 36º evento do programa em 2025, dos quais 25 já foram realizados em bairros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841, no atendimento da Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat. O “Super Quarta” acontece no piso térreo da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

