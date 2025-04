Prefeitura promove ‘Pit Stop Animal’ com serviços gratuitos para a população

26/04/2025 |

Feira de adoção de cães e gatos resgatados, campanha de vacinação e vermifugação, orientações veterinárias para avaliação clínica, além de distribuição de materiais educativos sobre saúde animal. Estes foram alguns dos serviços disponibilizados, na tarde deste sábado (26), no Pit Stop Animal, no Parque das Três Ruas, nos Bancários. A ação marcou o encerramento da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Crueldade contra os Animais.

Organizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), o evento reuniu dezenas de famílias que levaram seus animais de estimação para receber atendimento e participar das atividades. Uma delas foi a Patrícia Monteiro, que aproveitou o Pit Stop Animal para adotar uma gata que foi resgatado vítima de maus-tratos. Ela destacou a importância do evento e da adoção responsável. “Estou muito feliz em ter encontrado uma nova amiguinha, que agora terá direito a um lar cheio de amor e cuidado”, afirmou.

Seu Luiz Ferreira, morador do bairro dos Bancários, elogiou o serviço de atendimento veterinário oferecido no evento. “É muito bom poder trazer os animais para uma avaliação médica gratuita”, disse. Já as tutoras Maria das Graças e Patrícia Gomes aproveitaram a ação para agendar a castração de seus pets e também aprovaram a iniciativa. “Foi muito bom ter a oportunidade de agendar a castração dos nossos animais”, comentaram.

De acordo com o secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, o objetivo do evento foi estimular a adoção responsável, garantir o acesso à saúde básica dos pets e reforçar o compromisso da sociedade com o respeito e a proteção dos animais. Os tutores também receberam materiais educativos sobre saúde e bem-estar animal.

“A Semana Municipal de Prevenção e Combate à Crueldade contra os Animais é um momento importante para chamar a atenção da população para os direitos dos animais e para a responsabilidade que todos nós temos com o cuidado deles. O Pit Stop Animal é uma forma de aproximar esses serviços da comunidade e incentivar práticas mais humanas e conscientes”, destacou Guga Pet.