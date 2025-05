Posted on

Terça (28/01):Tempo: muitas nuvens com aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer momento em SC, especialmente entre a tarde e noite. Nesses dias, maior o risco para temporais no estado, com chuva pontualmente forte em curto período de tempo. Na quarta-feira, a chuva começa a ser mais persistente em alguns momentos no leste catarinense, […]