Procon-JP notifica sete revendedores de gás de cozinha para entrega de notas fiscais

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa notificou sete revendedores de gás de cozinha para entrega das últimas notas fiscais de compra e venda do produto. O Procon-JP quer verificar a aplicação dos reajustes nos preços do produto ocorridos este ano e o valor final pago pelo consumidor.

A inspeção toma como base as pesquisas de preços realizadas mensalmente pelo Procon-JP. Para Junior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, a fiscalização é importante para inibir um possível aumento abusivo na revenda final. “O consumidor precisa saber, pelo menos, em quanto fica, para ele, o valor médio do produto. Por isso, estamos atentos, inclusive monitorando os preços através de nossas pesquisas, que servem como parâmetro para a análise das notas fiscais”.

O gás de cozinha sofreu cinco reajustes desde o início deste ano, com os novos valores podendo chegar a R$ 115, indo até R$ 125, dependendo da forma de pagamento. Uma das explicações dos reajustes é que, até dezembro de 2024, o aumento do gás era embasado em paridade internacional. Em janeiro de 2025, a Petrobras passou cotas de gás para cada distribuidora, mas que não foram suficientes para manter o mercado abastecido, sendo preciso o complemento através da compra em leilão, o que pode encarecer o produto.

Médias mensais – De acordo com pesquisas do Procon de João Pessoa, em janeiro os preços do botijão de 13 quilos do gás de cozinha oscilavam entre R$ 84,99 e R$ 115,00 para pagamento à vista, com média de R$ 104,14. “Já em março, a média do produto estava em R$ 109, com os preços praticados entre R$ 84,99 e R$ 120 para pagamento à vista”, informa Junior Pires.

Em abril, levantamento de preços encontrou o botijão de gás de cozinha oscilando entre R$ 89,99 e R$ 120 para pagamento à vista, com média de R$ 107,19. Em maio, o menor preço do produto voltou a ser praticado a R$ 84,99, com o maior em R$ 120. A média voltou a ser R$ 109.

