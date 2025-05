Seminário avaliará aprendizagem de crianças em Roraima

Nos dias 30 e 31 de maio, a alfabetização infantil será o foco do I Seminário de Avaliação da Aprendizagem na Alfabetização, promovido pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto), com organização do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

O evento será realizado no próprio Ceforr, com programação das 8h às 19h na quinta-feira, 30, e das 8h às 12h na sexta-feira, 31. A iniciativa conta com a parceria da Undime/RR (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Roraima).

Destinado a professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, equipes gestoras das escolas, técnicos das secretarias municipais e estadual de educação, articuladores regionais e professores formadores do Ceforr, o seminário pretende discutir estratégias para aprimorar o ensino e fortalecer práticas pedagógicas nas escolas.

Segundo a diretora do Ceforr, Stela Damas, os participantes irão analisar os resultados de avaliações aplicadas em 2024, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Governo Federal.

“Vamos apresentar e analisar resultados de avaliações realizadas em 2024 no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A ideia é que Estado e Municípios possam apresentar diferentes resultados e propor diferentes estratégias de como trabalhar esses resultados em prol da melhoria da qualidade da alfabetização das nossas crianças no território de Roraima”, explicou Stela.

Sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma ação do Ministério da Educação que busca garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A política pública prioriza a recuperação das aprendizagens, especialmente diante dos prejuízos causados pela pandemia de covid-19.

De acordo com dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em 2021, 56,4% dos alunos do 2º ano foram considerados não alfabetizados — o que corresponde a cerca de 2,8 milhões de crianças em todo o país.

Em Roraima, o Compromisso é executado por meio do regime de colaboração entre Estado e Municípios, consolidado no Programa Roraima Alfabetizando Hoje. A proposta é unir esforços dos entes federativos para melhorar os índices de alfabetização no estado.

No âmbito do programa, são realizados encontros formativos com foco na troca de experiências e no alinhamento de práticas pedagógicas eficazes, que assegurem o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita no tempo adequado.

