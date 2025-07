Roraima sedia curso nacional para qualificar agentes no atendimento a mulheres vítimas de violência

Roraima sedia, de segunda, 7, a sexta-feira, 11, a 33ª edição do Curso Nacional de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, promovido pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do Ministério da Justiça. A capacitação é voltada a 40 profissionais da segurança pública do Estado, com o objetivo de aprimorar o atendimento às vítimas e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

A aula inaugural será realizada na segunda, 7, e todo o curso ocorrerá na Apics (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago), com carga horária de 40 horas, e contemplará policiais militares, civis, peritos e bombeiros militares.

A iniciativa tem como foco o enfrentamento à violência de gênero, por meio de um atendimento mais humanizado, qualificado e resolutivo por parte dos agentes do Susp (Sistema Único de Segurança Pública).

A secretária da Sesp (Segurança Pública), Carla Rodrigues, destacou que a ação representa um avanço na formação técnica dos profissionais e no fortalecimento das políticas públicas de combate à violência contra a mulher.

“Essa aula inaugural é um marco para Roraima e demonstra o reconhecimento da capacidade técnica e do compromisso do Estado com a proteção das mulheres. A capacitação contínua é um dos pilares mais importantes para transformar a forma como a segurança pública atua nesses casos. Quando um profissional está preparado, ele consegue oferecer um atendimento mais empático e eficaz, o que faz toda a diferença para a vítima,” afirmou.

Ela lembrou ainda que o curso contribuirá diretamente com a melhoria dos serviços prestados à população, incluindo propostas como a criação de um canal exclusivo para atendimento a mulheres em situação de violência por meio do 190.

“Estamos estudando a criação de um canal específico no 190, com profissionais treinados neste curso para oferecer atendimento direcionado às vítimas. Mesmo nos casos sem flagrante, a mulher poderá ser orientada e encaminhada corretamente”, explicou a secretária.

ESTRUTURA

A Senasp será responsável pela seleção do corpo docente, apoio pedagógico e cobertura dos custos com passagens, diárias e horas-aula dos instrutores. Já a Sesp fornece a infraestrutura necessária, como salas com capacidade para 40 alunos, acesso à internet, kits multimídia, material de apoio e suporte logístico aos docentes.

As 36 vagas para discentes foram distribuídas para a Polícia Militar, a Polícia Civil (e Perícia Forense) e o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

“Cursos nacionais elevam o padrão do nosso atendimento e fortalecem uma rede de proteção mais eficaz. Também temos investido na aquisição de viaturas, equipamentos de proteção e tecnologia da informação para garantir um atendimento ágil, seguro e humanizado às vítimas”, completou Carla.

