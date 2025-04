Conselho Municipal de Turismo discute ações preventivas no combate à poluição dos rios

28/04/2025 |

20:00 |

104

O Conselho Municipal de Turismo se reuniu, na tarde desta segunda-feira (28), oportunidade em que discutiu os impactos da poluição dos rios no segmento turístico da cidade. Para o encontro, a Secretaria de Turismo (Setur) convidou representantes dos órgãos ligados ao meio ambiente para explicar o que cada um deles tem realizado no combate preventivo e para gerenciar o processo de poluição.

A reunião foi conduzida pelo secretário executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, que achou bastante positiva, abrindo o espaço para que cada gestor fizesse seus posicionamentos e os conselheiros as suas indagações e ponderações.

Ao final da reunião, foi sugerido criar um boletim informativo com esclarecimentos e uma pactuação para sinalizar melhor as praias quanto a balneabilidade, bem como fazer uma ação de esclarecimento junto as pessoas.

Foram convidados para a reunião o secretário do Meio Ambiente (Semam), Wellison Silveira; Niedja de Almeida, chefe da Fiscalização da Seman; José Dantas de Lima, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; e Adalberto Aragão, assessor da presidência da Cagepa.