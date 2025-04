Curso superior do IFSP recebe nota máxima no Enade – IFSP

O Enade avalia o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos superiores

O curso superior de Arquitetura e Urbanismo, ofertado pelo Campus São Paulo do IFSP, recebeu nota máxima (5) no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023, cujos resultados foram divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enade avalia o desempenho dos concluintes dos cursos superiores em relação aos conteúdos propostos e às habilidades e competências desenvolvidas pelo estudante durante sua formação. Os cursos são avaliados a cada três anos. Alunos de 29 graduações do IFSP fizeram o Enade em 2023, e além de uma nota máxima, outras 12 receberam o conceito 4, alcançando um nível próximo ao topo. Ainda, 16 cursos foram avaliados com o conceito 3.

A pró-reitora de Ensino e Políticas Estudantis, Juliana Pimenta, afirma que o resultado aponta a relevância do trabalho desenvolvido pelo IFSP e o seu compromisso com a formação acadêmica. “A meta é trabalhar para garantir que os resultados das próximas etapas também sejam positivos e avaliar em que podemos melhorar a fim de que os cursos com conceito 3, ainda que satisfatórios, melhorem em uma próxima avaliação”, diz.

Acesse aqui as notas dos cursos do IFSP avaliados na edição 2023 do Enade.

Enade 2023 — O Enade 2023 avaliou 9.812 cursos em todo o Brasil. Nessa edição, foram avaliadas as seguintes áreas em bacharelado: agronomia; arquitetura e urbanismo; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de alimentos; engenharia de computação; engenharia de controle e automação; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica e engenharia química.

Foram avaliados também os cursos de biomedicina; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina; medicina veterinária; nutrição; odontologia; zootecnia; além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: agronegócio; estética e cosmética; gestão ambiental; gestão hospitalar; radiologia e segurança no trabalho.

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2004, o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional. Juntos, eles formam o tripé avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos e as instituições de educação superior brasileiras.

Os resultados do Enade 2023 podem ser acessados aqui.