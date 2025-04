São José investe na Educação que transforma vidas e faz o futuro

Fernanda Niquirilo





Nesta segunda-feira (28) em que se comemora o Dia Mundial da Educação, a Prefeitura de São José dos Campos destaca o papel fundamental que a Educação tem no desenvolvimento da cidade. Em São José, os investimentos prioritários na área confirmam que a educação municipal é um projeto de transformação.

O município se consolidou como uma referência nacional em educação pública de qualidade, resultado de investimentos contínuos, inovações pedagógicas e, principalmente, de um olhar atento para as necessidades dos estudantes e professores.

Educação 5.0

São José é pioneira em diversas iniciativas que unem tecnologia, inovação e metodologias de ensino avançadas, como o programa Educação 5.0, que já impactou a vida de mais de 80 mil estudantes da rede municipal. O programa integra tecnologia com o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, criando um ambiente de aprendizado onde o aluno não é apenas um receptor de conhecimento, mas protagonista de seu próprio aprendizado.

A iniciativa visa preparar os estudantes para os desafios do século XXI, capacitando-os a lidar com as exigências do mundo digital, além de fomentar o trabalho em equipe, a criatividade e a resiliência.

Milhares de vidas já foram impactadas pelo programa Educação 5.0 | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Educação Integral

Outro grande avanço foi a ampliação do ensino em tempo integral. Mais de 20 mil alunos da rede municipal estudam em tempo integral, modelo de ensino não se limita às aulas regulares, mas inclui atividades culturais, esportivas, artísticas e de tecnologia, proporcionando aos alunos formação completa e equilibrada.

O tempo integral possibilita que a aprendizagem ocorra em um ambiente educativo mais dinâmico, envolvente e inclusivo, além das paredes da sala de aula.

+ Ciências

No campo das ciências, São José também é um exemplo de inovação. O programa +Ciência na Escola foi implementado com o objetivo de estimular o interesse dos alunos pela área científica desde a Educação Infantil. Os alunos têm acesso a clubes de ciências, laboratórios maker e projetos guiados por cientistas e pesquisadores, criando uma experiência única de aprendizado prático.

Esse foco na ciência e na tecnologia, desde os primeiros anos escolares, prepara as novas gerações para o futuro de maneira criativa e desafiadora, estimulando o pensamento crítico e a curiosidade.

Aprovação e Formação

A educação municipal é uma das mais bem avaliadas do estado, com uma taxa de aprovação de 88,2% conforme índices da Indsat. A merenda escolar, um serviço essencial para garantir a permanência dos alunos na escola, obteve a impressionante marca de 93,2% de satisfação, sendo considerada o segundo melhor serviço público entre 16 setores avaliados na cidade.

Nada disso seria possível sem a valorização daqueles que estão diretamente envolvidos no processo educativo: os professores. A Prefeitura de São José dos Campos investe constantemente na formação e capacitação dos seus educadores, reconhecendo que a qualidade do ensino está diretamente relacionada à qualidade da formação e motivação dos profissionais. Ao todo, a rede municipal conta com mais de 6.700 professores comprometidos com a missão de oferecer uma educação de excelência.

A relação professor-aluno impacta diretamente no processo de aprendizagem, influenciando o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos aluno.| Foto: PMSJC



