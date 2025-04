Morre corredor que foi atropelado por motorista bêbada em Boa Vista

Foto: Reprodução/Instagram



José Francisco Gomes, de 49 anos, morreu neste domingo, 27, no Hospital Geral de Roraima. Ele e outros três corredores foram atropelados por uma motorista bêbada enquanto faziam um treino coletivo na região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista.

O acidente aconteceu no dia 29 de março. A vítima, conhecida também como “Ferrinho”, estava internada desde então. Ele sofreu um traumatismo craniano e ficou em coma por vários dias.

Jeyssiane Gabriella, esposa de José Francisco, também foi atropelada pela motorista. A mulher sofreu escoriações e uma fissura no pé. Ela concedeu entrevista à TV Imperial no início do mês de abril e aproveitou para pedir justiça pelo marido.

É que a condutora foi liberada em audiência de custódia no dia posterior ao acidente. Segundo o relato de testemunhas, a mulher tentou fugir após atropelar o grupo, mas os corredores a impediram. Ela ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a motorista estava em visível estado de embriaguez.

Com a decisão da Justiça, agora ela responde pelos crimes em liberdade. Além disso, a condutora deve cumprir algumas medidas cautelares, como não frequentar bares e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas; recolhimento domiciliar no período noturno das 20h às 6h, de segunda a sexta-feira; e recolhimento domiciliar integral aos finais de semana e e nos dias de folga.

Fonte: Da Redação