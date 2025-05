Fesporte participa de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) recebeu a audiência pública para debater regras referentes a participação de atletas de fora do estado nos eventos da Fesporte. A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual, Mauro de Nadal, contou com a participação do deputado estadual, Fernando Krelling, representantes do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), Conselho Estadual de Esporte (CED), federações esportivas do estado de Santa Catarina, atletas e dirigentes.

O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, ressaltou a importância do debate que discute regras para o futuro das competições, reunindo diferentes órgãos e representantes que integram o sistema esportivo catarinense

“Participamos da audiência pública para tratar dos assuntos da Fesporte e nossos eventos esportivos como os Jogos Abertos de Santa Catarina. Discutimos a lei que trata da participação de atletas de fora do estado nos eventos da Fesporte. Ouvimos atletas, dirigentes, federações esportivas e órgãos como o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Conselho Estadual de Esportes. Penso que é sempre importante estar discutindo ações para o futuro do esporte do nosso estado pensando sempre em melhorias para os nossos eventos.”

