Assista aos melhores momentos de Vasco 78 x 81 São José, jogo 3 das oitavas do NBB

Na noite desta segunda-feira, 28 de abril de 2025, o Vasco recebeu o Farma Conde/São José em São Januário para o terceiro confronto das oitavas de final do NBB Caixa 2024/25. Em uma partida equilibrada e marcada por fortes emoções, a equipe visitante venceu por 81 a 78 e forçou o jogo 4 da série, que será disputado na Arena Farma Conde.

Apesar do bom desempenho vascaíno em parte do confronto, o time comandado por Léo Figueiró sofreu com a eficiência ofensiva dos destaques do São José, especialmente Ruivo e Adyel, que mantiveram alto nível de pontuação do início ao fim. A dupla foi responsável por jogadas decisivas nos minutos finais e garantiu a vitória fundamental para os joseenses, que agora diminuem a vantagem cruzmaltina na série, que está em 2 a 1.

A partida foi marcada por interrupções causadas pela forte chuva no Rio de Janeiro, que provocou goteiras em quadra e exigiu pausas ao longo do duelo. Em determinados momentos, o jogo chegou a ser reiniciado com placares parciais como 57 x 62 e 65 x 59 para o São José. Apesar das adversidades climáticas, a equipe paulista mostrou mais consistência no retorno após cada paralisação.

No lado do Vasco, os destaques ficaram por conta do desempenho coletivo e da força da torcida, que lotou o ginásio de São Januário e apoiou o time até o último lance. A equipe cruzmaltina chegou a liderar o placar em alguns momentos, mas perdeu força na reta final.

Com a vitória, o São José ganha moral para o próximo duelo e leva a disputa para sua casa, onde tentará empatar a série e forçar o jogo 5. Já o Vasco, que ainda lidera o confronto por 2 a 1, terá a missão de se reerguer e buscar a classificação fora de seus domínios.

Confira os melhores momentos da partida no canal oficial do NBB Caixa no YouTube e acompanhe a cobertura completa do basquete nacional.

