Sanitaristas Mirins visitam piscicultura em Novo Paraíso

Os sanitaristas mirins de Caracaraí visitaram, no Novo Paraíso, km 500, uma piscicultura de criação de tambaqui. O objetivo da visita foi permitir que eles observassem e aprendessem sobre o trabalho desenvolvido pelo produtor na criação e comercialização do produto.

No momento da visita, estava acontecendo a despesca, trabalho que envolveu uma equipe composta por 20 homens, que coletavam os peixes na rede puxada do açude, para, em seguida, serem levados para o caminhão frigorífico.

Um trabalho que é feito de forma rápida para evitar o desgaste do peixe, mantendo seu frescor e qualidade na hora da comercialização do produto.

Esse trabalho foi acompanhado minuciosamente pelos sanitaristas mirins, que também tiveram uma aula sobre a criação de peixes, desde o trato nos berçários até a comercialização, aprendendo sobre o manejo e doenças comuns que podem afetar e comprometer a criação.

A visita, que ocorreu na última sexta-feira, 25, teve o acompanhamento dos médicos veterinários da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), Sylvio Botelho e Daniele Duarte, chefe da Unidade de Defesa Agropecuária de Caracaraí.

“Esta ação contempla a nova etapa do projeto, que selecionou 60 estudantes das escolas públicas dos municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí e Caroebe”, explicou Sylvio Botelho.

Vale destacar que o Projeto Sanitarista Mirim é executado pelo Governo do Estado, por meio da Aderr, com a parceria da deputada Ângela Águida Portella na destinação de verba para custear as despesas de execução.

O Projeto

Tem por objetivo proporcionar que alunos de escolas públicas se tornem agentes multiplicadores de Educação Sanitária por meio de processos de sensibilização e comprometimento, desenvolvendo o exercício pleno da cidadania, com melhoria na qualidade de vida da população em geral.

Ele contemplará as seguintes atividades: capacitação de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos quanto à saúde humana, animal, vegetal, ambiental e segurança alimentar.

Além disso, o Projeto divulgará informações sobre medidas de controle e prevenção de doenças animais, zoonoses e doenças vegetais para a sociedade em geral, em instituições públicas, escolas, shoppings, praças etc.

Cada um dos 30 alunos aprovados e com comprovada participação nas atividades receberá, ao final do projeto, um tablet e o certificado de participação no Projeto Sanitarista Mirim.

O post Sanitaristas Mirins visitam piscicultura em Novo Paraíso apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.