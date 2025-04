Seplan anuncia Prêmio Milton Nascimento para incentivar produção científica em Roraima

A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) anunciou nesta semana o lançamento do Prêmio Milton Nascimento, uma iniciativa inédita que busca valorizar a produção científica aplicada ao desenvolvimento socioeconômico de Roraima. A premiação homenageia o economista e servidor público Milton Antônio do Nascimento, referência em planejamento e dados econômicos regionais.

O edital do Prêmio Milton Nascimento será publicado no próximo dia 9 de maio de 2025, e as inscrições estarão abertas de 12 de maio a 12 de agosto, por meio do site da Seplan. A premiação total será de R$ 30 mil, distribuída entre os melhores artigos científicos inscritos.

Conforme o secretário adjunto da Seplan, Fábio Martinez, com o lançamento oficial do edital também serão divulgadas as linhas de pesquisa.

“O prêmio é uma iniciativa do Governo de Roraima, por meio da Seplan, para incentivar pesquisas aplicadas relacionadas aos desafios e potencialidades locais, homenageando o legado do economista e servidor público Milton Antônio do Nascimento, referência na produção de conhecimento técnico voltado à gestão pública”, destacou Martinez.

A premiação é uma homenagem à trajetória e um convite à continuidade do trabalho de Milton, incentivando novas gerações a pensar, pesquisar e propor soluções concretas para os desafios do desenvolvimento regional a partir da realidade amazônica.

O economista ocupou, por anos, o cargo de coordenador da CGEES (Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais) da Seplan, e liderou a elaboração do Produto Interno Bruto Estadual e Municipal, bem como dos Anuários Socioeconômicos e diversas publicações técnicas que hoje são fontes de referência para gestores, pesquisadores e acadêmicos.

Para a atual coordenadora da CGEES, Jádila Andressa, o prêmio representa um passo importante para fortalecer a integração entre o conhecimento científico e a gestão pública em Roraima.

“Mais do que uma homenagem, o prêmio é um instrumento de transformação. Ao estimular pesquisas aplicadas à nossa realidade, reforçamos o compromisso do Governo de Roraima com o planejamento estratégico e o desenvolvimento sustentável”, afirmou Jádila.

Ela reiterou ainda que Milton Nascimento foi um dos grandes responsáveis por estruturar uma base sólida de dados e análises em Roraima. “Com o prêmio, queremos não apenas reconhecer sua trajetória, mas incentivar novas gerações a desenvolver pesquisas comprometidas com a realidade amazônica e com a transformação de Roraima”, reforçou a coordenadora.

Além dos prêmios em dinheiro, os 12 melhores artigos selecionados serão publicados em um caderno técnico com ISBN, ampliando sua visibilidade acadêmica e institucional.

Quem pode participar?

O Prêmio Milton Nascimento é voltado para pessoas físicas, maiores de 18 anos, de qualquer estado brasileiro. São permitidas inscrições individuais ou em coautoria. Todos os trabalhos deverão ser inéditos, redigidos em português e seguir as normas da ABNT.

Quem foi Milton Nascimento

Milton Antônio do Nascimento foi um economista e servidor público de grande relevância para o desenvolvimento técnico e institucional do Estado de Roraima. Formado em Economia, com especialização em Comércio Exterior pela Fundação Valeparaibana de Ensino, ele se destacou como especialista em dados econômicos regionais, sendo uma das principais referências na área de planejamento público estadual.

Ao longo de mais de duas décadas de atuação na Seplan, ocupou o cargo de Coordenador-Geral de Estudos Econômicos e Sociais. Também foi professor universitário e de pós-graduação, compartilhando seu conhecimento com gerações de estudantes em Roraima. Reconhecido por seu rigor técnico, ética e compromisso com a democratização da informação, deixou um legado marcante no fortalecimento da cultura do planejamento.

SERVIÇO

Prêmio Milton Nascimento

Publicação do edital: 9 de maio de 2025

Inscrições: 12 de maio a 12 de agosto de 2025

Site para informações e inscrições: https://seplan.rr.gov.br/ (página da premiação será publicada no lançamento do edital)

