Prefeitura tem serviço para quem busca vaga na parada da Revap

Na semana do Dia do Trabalhador, a Prefeitura de São José dos Campos passa a oferecer um serviço inédito para trabalhadores que buscam uma vaga de emprego na parada técnica da Revap (Refinaria Henrique Lage).

Interessados nas vagas de emprego poderão cadastrar seus currículos diretamente no site da Prefeitura através do link do serviço.

A equipe do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) vai receber os currículos e encaminhar às empresas terceirizadas que realizam as contratações, conforme a demanda de vagas.

Mas, atenção! O envio do currículo não garante a contratação, que será definida exclusivamente pelas empresas contratantes, conforme sua necessidade.

Além do serviço de cadastramento dos currículos, os trabalhadores também poderão concorrer a uma das vagas da parada técnica comparecendo diretamente ao PAT, localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro.

A oferta de vagas presencial, no entanto, só deve ser iniciada a partir de junho, quando ocorre um aumento do número de oportunidades de emprego. A divulgação das vagas que podem ser preenchidas presencialmente também será feita previamente através do site da Prefeitura.

Na quinta-feira (1º), o PAT vai oferecer vagas de emprego durante a Festa do Trabalhador em outra iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos de ampliar as oportunidades de trabalho para a população.

Formulário

Ao acessar o serviço para cadastrar o currículo, os interessados devem preencher um formulário com dados como nome completo, telefone e e-mail.

Também será necessário escolher, entre as principais funções oferecidas, qual a vaga pretendida.

Entre as opções mais requisitadas estão atividades de caldeireiro, isolador térmico, eletricista de força e controle, montador de andaimes, soldador, pintor industrial, entre outros.

Caso a vaga pretendida não esteja na relação prévia, basta clicar na opção outros e escrever o nome da função.

Os currículos devem estar em extensão pdf, doc ou docx para serem encaminhados.

Os dados pessoais e sensíveis informados no formulário serão tratados apenas para a finalidade a que se destinam, nos termos da lei federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e do decreto municipal nº 18.855/2021.

Revap entrou em operação em 1980 e produz principalmente Querosene de Aviação | Foto: Divulgação

Parada técnica

Realizada em média a cada três anos, a parada técnica prevê a contratação de cerca de 5.000 trabalhadores em setembro e outubro, período programado para se atingir o pico de trabalhadores em atividade na refinaria.

Os trabalhadores contratados ficarão responsáveis principalmente pela manutenção e montagem de novos sistemas.

Segundo o cronograma da refinaria, as unidades terão as atividades interrompidas entre 23 de agosto e 19 de novembro, em períodos escalonados.

A Petrobras pretende investir ainda cerca de R$ 2 bilhões na unidade de São José dos Campos durante a parada técnica para modernização de equipamentos e em processos internos.

Mão de obra local

A Prefeitura de São José dos Campos também trabalha para priorização na contratação de mão de obra local para as vagas. A prioridade para mão de obra local tem previsão da Lei Municipal 9.539, de maio de 2016.

De acordo com a legislação, as empresas prestadoras de serviços no polo industrial de São José devem prioritariamente contratar e manter trabalhadores domiciliados em São José dos Campos, no percentual de 70% do seu quadro de funcionários.



