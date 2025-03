Sesau reforça monitoramento da dengue em São João da Baliza

A CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), órgão vinculado à Sesau (Secretaria de Saúde), aponta aumento no número de casos de dengue em São João da Baliza, região Sul de Roraima. Diante disso, o Núcleo Estadual de Controle da Febre Amarela e Dengue, da CGVS, estará reforçando as ações de monitoramento e controle das arboviroses, com atenção especial à circulação do sorotipo 3 da dengue no município.

“Em São João da Baliza, foi identificado, através do Lacen [Laboratório Central de Saúde Pública], o sorotipo DENV 3. Isso chama a atenção por se tratar de um sorotipo que não circulava desde 2015 nos municípios do Sul do Estado, sendo assim, as pessoas estão mais suscetíveis a serem infectadas por esse sorotipo”, afirmou a gerente do núcleo, Rosângela Santos.

PREVENÇÃO

Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e evitar um surto ou epidemia, a CGVS realizará uma reunião técnica em São João da Baliza. O objetivo é avaliar a situação epidemiológica, fortalecer as estratégias de controle vetorial e orientar os profissionais sobre a notificação e manejo clínico dos casos.

Além das ações direcionadas ao município, os esforços de prevenção e controle da dengue continuam em todo o Estado. Somente em 2025, os agentes de combate às endemias já realizaram 257.275 visitas domiciliares, reforçando a eliminação de criadouros do mosquito. No período de 1º de janeiro a 21 de fevereiro deste ano, foram notificados 112 casos prováveis de dengue em residentes em Roraima.

A população deve seguir as recomendações de prevenção, dedicando um momento para eliminar qualquer recipiente que possa acumular água. Também é fundamental que crianças de 6 a 14 anos sejam vacinadas contra a dengue, pois a imunização está disponível em todas as unidades básicas de saúde.

“Nesse momento, precisamos eliminar o máximo de criadouros para que, no período chuvoso, não haja uma proliferação maior de mosquitos e o risco de transmissão da doença. Lembrando que temos a vacina contra a dengue ofertada em todos os municípios, dentro das unidades de saúde”, completou Rosângela.

Ela alerta que qualquer pessoa com sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares e atrás dos olhos deve buscar atendimento médico imediatamente. Todas as unidades de saúde têm profissionais capacitados para o atendimento e acompanhamento dos casos suspeitos de dengue.